İsrail’le yalan ittifakı

7 Ekim’de Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım ve bölgeyi yutma girişiminde bir ay geçmesine rağmen hedefine ulaşamayarak hamlesinde tıkanan İsrail ile Siyonist destekçileri, çareyi algı operasyonlarında arıyor. Savaşın son günlerinde bu çevreler tarafından peş peşe ortaya atılan ‘Farklı ülkelere sivillerin tahliyesi’ iddiaları yurt dışında olduğu gibi Türkiye içinde de kendine müşteri bulmakta gecikmedi.

ALGI TERS TEPTİ

Türkiye’den yönetilen bazı sosyal medya hesaplarından, “Türkiye’ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak” yalanları sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Algıya soyunanlar en büyük darbeyi İsrail’in bir numaralı destekçisi ABD’den aldı. ABD’nin Yahudi Dışişleri Bakanı Bilinken’ın geçen hafta yaptığı Türkiye ziyaretinden sonra ABD ve Avrupa’dan ‘Gazze Filistinlilerindir’ açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de ABD’nin Gazze Şeridi’nin yeniden işgalini desteklemediğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İsrail’in askeri varlığı Gazze’de uzun süreli olamaz. Gazze gelecekteki Filistin devletinin önemli bir parçasıdır. Filistinliler Gazze’den zorla çıkarılamaz” dedi.

AMAÇ DİRENCİ KIRMAK

Katil İsrail ve iş birlikçilerinin algı operasyonlarının hedefinin Filistin’in direncini kırmak, mücadelede moralini bozmak olduğu dikkat çekildi. İddiaların aksine Türkiye, Siyonist İsrail’in Gazze’yi boşaltma planına karşı çıkarak Gazze’nin Filistin’e bırakılması için 7 Ekim’den beri ikili ve çoklu diplomasiyi kullanarak mücadele veriyor. Telefon diplomasisinin dışında uluslararası platformlarda da Filistin’in haklı mücadelesi gündemde sıcak tutuluyor.

Meclis’e bile taşındı

Kaynak ve amacı belli spekülatif haberler yalanlanmasına rağmen siyasetin de gündemine girdi. Saadet Partisi Milletvekili Birol Aydın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sakın ha Gazze’nin insansızlaştırılmasına hangi gerekçeyle olursa olsun bir tek Filistinlinin Türkiye’ye gelmesine vesile olmayınız. Gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir Filistinlinin diplomatik ilişkiler dışında Türkiye’ye gelmesine vesile olmayın” ifadelerini kullandı.



















