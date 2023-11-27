İstanbul’un barajları alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 20.36 olarak ölçüldü. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bu değer yüzde 21.13 olarak ölçülmüştü. İstanbul’da 6 barajda doluluk oranı yüzde 10’un altına indi. Peki, doluluk oranı en yüksek ve en düşük baraj hangisi? İşte İstanbul barajlarındaki son durum...