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Gündem 15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu Sürekli kirli oluyor burası
İSTANBUL

İstanbul haberleri: 15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu: Sürekli kirli oluyor burası

15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu: Sürekli kirli oluyor burası

15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınına döndü. Havadan görüntülenen ağaçlık alanda oluşan çöp yığınları yürekleri sızlattı. Alanda maskelerden araba lastiklerine kadar her türlü çöplük alanı doldurdu. Vatandaşlardan Şaban Parmaksız, “Sürekli kirli oluyor burası, belediye ekipleri arada temizliyor ama genelde kirli bir görüntüsü var. Şehir dışından gelen otobüsçüler park olarak kullanıyor burayı ve kirletiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.
15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

İstanbul’un önemli ulaşım noktalarından birisi olan 15 Temmuz Otogarı yenilenirken çevresindeki kirlilik göz ardı edildi. Otogarın hemen üst kısmında bulunan ağaçlık alanda çöp yığınları görenlerin yüreğini sızlatıyor.

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İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na Atatürk heykeli

Havadan görüntülenen ağaçlık alanı çöp yığınları ile dolduğu gözüküyor. Vatandaşların iddiasına göre, şehir dışından gelen otobüs şoförleri ve gece vakti alkol kullanmaya gelen vatandaşlar kirletiyor.

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

Alanda maske kutularından, traktöre lastiğine ve moloza kadar pislik ile dolu. Belediye çalışanların sabahları çöpleri temizlediğini ifade eden vatandaşlar bir süre sonra tekrar kirlendiğini belirtiyorlar. Ağaçların alt kısımları ise tamamen çöp yığınları ile dolması ihmalkarlığın boyutunu gözler önüne seriyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı su bastı

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

“Burayı biz temiz tutmamız gerekiyor”

Çevre kirliliğinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan Çil, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Vatandaşlar çöplerini buraya atıyor sürekli. Biz temiz olursak etrafımızda temiz olacak. Demek biz temiz bir halk değiliz. Gelen çekirdeğini cipsini yiyip çöpünü buraya atıyor. Belediye çöpçülerinin burayı süpürdüğünü görüyorum sürekli, ama burayı çöpçü kardeşim ne yapsın. Burayı biz temiz tutmamız gerekiyor. Geliyorlar süpürüyorlar 2 saat sonra yine aynı şekle dönüyorlar. Biz çevreye daha duyarlı olursak daha temiz olur.”

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

“Otobüsçüler park olarak kullanıyor ve kirletiyorlar”

Otogarın üst kısmında otobüs şoförlerinin kirlettiğini belirten Şaban Parmaksız, şu ifadeleri kullandı:

  • “Sürekli kirli oluyor burası, belediye ekipleri arada temizliyor ama genelde kirli bir görüntüsü var. Şehir dışından gelen otobüsçüler park olarak kullanıyor burayı ve kirletiyorlar. Bu duruma tabi üzülüyoruz. Vatandaşlar çöplerini konteynıra atmaktansa dışarı atıyorlar. Bu durum bizi son derece rahatsız ediyor, çevremizi temiz tutmamız lazım. Otogarın yenilediler biraz ancak çevresinde bir şey değişmedi.”

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

“İnsanlarımız biraz daha sorumlu davranması gerekiyor”

Herkesin çevre bilinci ile davranması gerektiğini belirten Cengiz Bulut, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “İnsanlarımız biraz daha sorumlu davranırsa, burası böyle olmayacağını düşünüyorum. Herkes kendi çöpünü konteynıra atsa burası böyle çöplüğe dönüşmez. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum.”

15 Temmuz Otogarı bazı kısımları yenilenirken çevresinde çöp yığınları ile dolmaya devam ediyor.

“Meyve ağaçlarını kesip yakıyorlar”

Yakmak için meyve ağaçlarının kesildiğini belirten Barış Bulut, ise şöyle konuştu:

  • “Bu kirliliği insanların sorumsuzluğuna bırakıyorum. Bu pisliği görmek zorunda bırakıyorlar bizi. Buradaki meyve ağaçlarını kesip yakıyorlar. Bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum.”

15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu: Sürekli kirli oluyor burası
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul’un önemli ulaşım noktalarından birisi olan 15 Temmuz Otogarı yenilenirken çevresindeki kirlilik göz ardı edildi. Otogarın hemen üst kısmında bulunan ağaçlık alanda çöp yığınları görenlerin yüreğini sızlatıyor.
Title
Havadan görüntülenen ağaçlık alanı çöp yığınları ile dolduğu gözüküyor. Vatandaşların iddiasına göre, şehir dışından gelen otobüs şoförleri ve gece vakti alkol kullanmaya gelen vatandaşlar kirletiyor.
Title
Alanda maske kutularından, traktöre lastiğine ve moloza kadar pislik ile dolu. Belediye çalışanların sabahları çöpleri temizlediğini ifade eden vatandaşlar bir süre sonra tekrar kirlendiğini belirtiyorlar. Ağaçların alt kısımları ise tamamen çöp yığınları ile dolması ihmalkarlığın boyutunu gözler önüne seriyor.
Title
Çevre kirliliğinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan Çil, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Vatandaşlar çöplerini buraya atıyor sürekli. Biz temiz olursak etrafımızda temiz olacak. Demek biz temiz bir halk değiliz. Gelen çekirdeğini cipsini yiyip çöpünü buraya atıyor. Belediye çöpçülerinin burayı süpürdüğünü görüyorum sürekli, ama burayı çöpçü kardeşim ne yapsın. Burayı biz temiz tutmamız gerekiyor. Geliyorlar süpürüyorlar 2 saat sonra yine aynı şekle dönüyorlar. Biz çevreye daha duyarlı olursak daha temiz olur.”
Title
Otogarın üst kısmında otobüs şoförlerinin kirlettiğini belirten Şaban Parmaksız, şu ifadeleri kullandı:
Title
“Sürekli kirli oluyor burası, belediye ekipleri arada temizliyor ama genelde kirli bir görüntüsü var. Şehir dışından gelen otobüsçüler park olarak kullanıyor burayı ve kirletiyorlar. Bu duruma tabi üzülüyoruz. Vatandaşlar çöplerini konteynıra atmaktansa dışarı atıyorlar. Bu durum bizi son derece rahatsız ediyor, çevremizi temiz tutmamız lazım. Otogarın yenilediler biraz ancak çevresinde bir şey değişmedi.”
Title
Herkesin çevre bilinci ile davranması gerektiğini belirten Cengiz Bulut, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“İnsanlarımız biraz daha sorumlu davranırsa, burası böyle olmayacağını düşünüyorum. Herkes kendi çöpünü konteynıra atsa burası böyle çöplüğe dönüşmez. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum.”
Title
Yakmak için meyve ağaçlarının kesildiğini belirten Barış Bulut, ise şöyle konuştu: “Bu kirliliği insanların sorumsuzluğuna bırakıyorum. Bu pisliği görmek zorunda bırakıyorlar bizi. Buradaki meyve ağaçlarını kesip yakıyorlar. Bu durumun düzeltilmesi için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum.”
15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınlarıyla doldu: Sürekli kirli oluyor burası
15 Temmuz Otogarının çevresi çöp yığınına döndü. Havadan görüntülenen ağaçlık alanda oluşan çöp yığınları yürekleri sızlattı. Alanda maskelerden araba lastiklerine kadar her türlü çöplük alanı doldurdu. Vatandaşlardan Şaban Parmaksız, “Sürekli kirli oluyor burası, belediye ekipleri arada temizliyor ama genelde kirli bir görüntüsü var. Şehir dışından gelen otobüsçüler park olarak kullanıyor burayı ve kirletiyorlar" ifadelerini kullandı.
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