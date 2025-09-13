İstanbul’a sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi öncülüğünde “Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul” sergisinin açılış programına katıldı. Gözlerini dünyaya bu şehirde açmaktan, bu şehirde büyümekten, bu aziz şehre hizmet etmekten daima şeref duyduğunu vurgulayan Erdoğan, 28 yıldır İstanbul’a ve İstanbullulara aşkla hizmet etmenin onurunu yaşadığını söyledi. “Allah ömür ve imkan verdikçe İstanbul’un ve İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz” vurgusu yapan Erdoğan, “Bu can, bu tende olduğu müddetçe İstanbul’a olan sevdamız bitmeyecek. Dünya güzeli İstanbul’un hizmetkarı olmayı son nefesime kadar bir övünç madalyası olarak göğsümde büyük bir iftiharla taşıyacağım” diye konuştu.

MÜCADELEYİ BURADA ÖĞRENDİK

Erdoğan, bundan 30 yıl önce olduğu gibi bugün de İstanbul’dan aldıkları ilhamla bu şehre layık olabilmenin şuuru ve Fatih Sultan Mehmet’in emanetine sahip çıkmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Gazze’den Suriye’ye, Somali’den Sudan’a, Kafkasya’dan Balkanlar’a nerede varsa orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, dirayeti, pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik.”

EMANETE GÖLGE DÜŞÜRMEDİK

“Vicdanlı olmayı, şefkat ve merhametle davranmayı bize bu şehir öğretti. Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti. Ne pahasına olursa olsun, hakkın hatırını gözetmeyi burada öğrendik. Büyük düşünmeyi, geleceğe dair iddialı hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmak için koşmayı, aynı şekilde bize İstanbul’u öğretti. Hamdolsun bugüne kadar İstanbul’un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik. İnşallah bundan sonra da emanete layıkı veçhile sahip çıkacağız.”

12 Eylül’ü asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül askeri darbesinin 45’inci yılına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız. Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz.”

Birlik içinde aşamayacağımız hiçbir engel yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. NSosyal hesabından paylaşılan mesajda Erdoğan, “Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır” ifadelerini kullandı.







