Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kutladı: Yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan'ı eleyen 12 Dev Adam'ın başarısını kutlayarak, "Yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam." ifadelerini kullandı.
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı 94-68'lik skorla yendi ve adını finale yazdırdı.
Bulunduğu A Grubu'nu 5'te 5 yaparak tamamlayan 12 Dev Adam'ın tarihi başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayımladı.
NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millî Erkek Basketbol Takımını yürekten tebrik ettiğini belirterek, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam." dedi.
"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam"