Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kutladı: Yürekten tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kutladı: Yürekten tebrik ediyorum

23:3512/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı da yenip A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı da yenip A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan'ı eleyen 12 Dev Adam'ın başarısını kutlayarak, "Yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı 94-68'lik skorla yendi ve adını finale yazdırdı.

Bulunduğu A Grubu'nu 5'te 5 yaparak tamamlayan 12 Dev Adam'ın tarihi başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayımladı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Millî Erkek Basketbol Takımını yürekten tebrik ettiğini belirterek, "Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan’ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun 12 Dev Adam"



#12 Dev Adam
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#A Milli Basketbol Takımı
#Yunanistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları açıklandı mı?