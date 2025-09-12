Yeni Şafak
12 Dev Adam Yunanistan'ı yıktı: EuroBasket'te finale yükseldi

12 Dev Adam Yunanistan'ı yıktı: EuroBasket'te finale yükseldi

12/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın yaşadığı sevinç.
Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın yaşadığı sevinç.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve 24 yıl sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.


Riga Arena'da oynanan kritik müsabakaya iyi başlayan 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü maçta Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve 24 yıl sonra finale yükseldi.

Yoluna namağlup devam eden Ergin Ataman'ın öğrencileri, EuroBasket finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.


TÜRKİYE - ALMANYA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Almanya arasında oynanacak final müsabakası Riga Arena'da 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.


MVP ERCAN OSMANİ

Yunanistan karşısında en skorer oyuncumuz olan Ercan Osmani maçın en iyisi seçildi. Milli oyuncu karşılaşmayı 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle tamamlayarak galibiyette kritik rol oynadı.

'TATMİN OLMUYORUZ, ŞAMPİYON OLACAĞIZ İNŞALLAH!'
Yunanistan zaferi sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman,
"Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!"
ifadelerini kullandı.
50 YIL SONRA YENDİK

A Milli Basketbol Takımı, 1975'ten sonra ilk kez bir Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup etmeyi başardı.




