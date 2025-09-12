A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve 24 yıl sonra finale yükseldi. 12 Dev Adam şampiyonluk için Almanya ile kozlarını paylaşacak.
A Milli Takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Riga Arena'da oynanan kritik müsabakaya iyi başlayan 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü maçta Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve 24 yıl sonra finale yükseldi.
Yoluna namağlup devam eden Ergin Ataman'ın öğrencileri, EuroBasket finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - ALMANYA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Almanya arasında oynanacak final müsabakası Riga Arena'da 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.
Yunanistan karşısında en skorer oyuncumuz olan Ercan Osmani maçın en iyisi seçildi. Milli oyuncu karşılaşmayı 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle tamamlayarak galibiyette kritik rol oynadı.
A Milli Basketbol Takımı, 1975'ten sonra ilk kez bir Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup etmeyi başardı.