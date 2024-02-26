Türkiye'de demir yollarındaki gelişmeler son yıllarda önemli bir ivme kazandı.





Altyapı ve hizmet kalitesinde yapılan yatırımlar, ülkenin demir yolu ağını daha modern ve etkili hale getirdi.





Vatandaşın daha güvenli ve kısa sürede yolculuk yapabilmesine yönelik yatırımlardan biri de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi oldu.

Bugün hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını duyurdu.





Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamalarda İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek, şehre farklı bir vizyon kazandıracak önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını belirtti.





Uraloğlu, birçok büyük şehirde ulaşımın en etkili ve verimli şekilde sağlandığı yollar arasında metro ve tramvay gibi raylı sistem hatlarının önemine dikkat çekti. Artan nüfus ve araç sayısıyla birlikte yaşanan trafik sıkıntılarını çözmenin anahtarının, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı.

Raylı sistem hattı projeleri hız kesmeden devam ediyor





Şehirlerin metropol düzeyindeki karmaşık ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için, bu modern ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine olan yatırımın önemine dikkat çekti.





Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye genelinde 12 ilde faaliyette olan 868,3 kilometrelik şehir içi raylı sistem hatlarının 398,8 kilometresinin bakanlık tarafından inşa edildiğini ifade etti. Ayrıca, yeni projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Şu anda da Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere yapımı süren 8 projede toplam 98 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, bu 8 projeden bugün açılışını yapacakları Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ile birlikte 4'ünün İstanbul'da bulunduğunu aktardı.





İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şehrin kent içi ulaşım ağını güçlendiren dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hizmete aldıklarını kaydetti.

Yeni hattın özellikleri:

-Bu projede, bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı bulunuyor.





-74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa (Samatya), Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu bulunuyor.





-İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil ulaşım sağlıyor.





-Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa edildi.





-215 bin metrekarelik Sirkeci-Kazlıçeşme hattının çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresi (yüzde 43) demir yolu ulaşımına, 122 bin 550 metrekaresini ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlendi.





-122 bin 550 metrekare alanı vatandaşların yaya olarak kullanımına açılmak suretiyle şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırıldı.





- Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nda tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.





-Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak.





-Toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar bitirildi.





-Projeyle 2053 yılına kadar ekonomik kazanç 785 milyon euro olacak.

Raylı sistem hattı açılışı nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.





Buna göre, saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.





Bugün saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.





Sirkeci İstasyon Caddesi saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.







