İstanbul'dan çıkmak yasak mı? İstanbul Valisi açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu, spor yapmak ve balık tutmak yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu, spor, yürüyüş, piknik yapmak ve sahillerde balık tutmak yasaklandı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisiyle 27 Mart akşamı alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin valilik izniyle yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan, özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehire dikkat çekmişti. Şehirlerarası toplu taşımaya ilk kısıtlama kararı İstanbul'da uygulanmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya ayrıca, keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, sahiller ve mesire alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.
Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur.
Ancak; 📌Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, 📌Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, 📌Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.
Öte yandan Yerlikaya, 'evde kalın' çağrılarına uymayıp keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle; kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
📌İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler,