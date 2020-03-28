Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu, spor, yürüyüş, piknik yapmak ve sahillerde balık tutmak yasaklandı
İSTANBUL

İstanbul'dan çıkmak yasak mı? İstanbul Valisi açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu, spor yapmak ve balık tutmak yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu, spor, yürüyüş, piknik yapmak ve sahillerde balık tutmak yasaklandı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisiyle 27 Mart akşamı alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin valilik izniyle yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan, özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehire dikkat çekmişti. Şehirlerarası toplu taşımaya ilk kısıtlama kararı İstanbul'da uygulanmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamayla bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya ayrıca, keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, sahiller ve mesire alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük İstanbul Otogarından normal zamanlarda günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor yine bir o kadar araç da giriş yapıyor. Günde 100 bin kişinin hareket halinde olduğu Otogar’da toplam 168 yazıhane ve 330 kadar da firma bulunuyor.
Büyük İstanbul Otogarından normal zamanlarda günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor yine bir o kadar araç da giriş yapıyor. Günde 100 bin kişinin hareket halinde olduğu Otogar’da toplam 168 yazıhane ve 330 kadar da firma bulunuyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.

İstanbul'da kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor: Fiyatları gören vatandaşlar şaşkına döndü
FOTOĞRAF 15
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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor.
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​İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.
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Otobüs firması yöneticisi Mustafa Akbulut, cuma günü rutin seferlerde kısıtlamaya gittiklerini, valilik tarafından alınan karar kapsamında yüzde 50 kotasını uyguladıklarını aktardı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün saat 17.00'ye kadar olan seferleri yapacaklarını belirten Akbulut, 17.00'den ileri saat ve tarihteki yolcularımıza da seferlerin iptal olduğu bilgisini geçtik. Tüm seferleri askıya alıyoruz dedi.
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Akbulut, seferlerin iptal olduğu bilgisini mesajla vererek vatandaşların garaja gelmelerini önlediklerini, haberi alan vatandaşların da anlayışlı davrandığını kaydetti.
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15 Temmuz Başka bir otobüs firması çalışanı Sadık Bozik de, bugün saat 14.00'ten sonra Düzce'ye düzenledikleri tüm seferleri iptal ettiklerini söyledi.
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İnternetten bilet alan yolculara iptal edilen seferlerin bilgisini telefon açarak haber verdiklerini aktaran Bozik, birkaç gün öncesine kadar otobüslerin dolu olduğunu, saat 17.00'ye kadar da gitmek isteyen birçok yolcu bulunduğunu dile getirdi.
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Memleketi Diyarbakır'a yola çıkmak için otogarda bekleyen Kasım Gümüş, normalde ramazan ayında dönüş yapmayı planladığını ancak genelge nedeniyle bugün gitmeye karar verdiğini söyledi.
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Gümüş, Yasak olacağını duydum. Gece 23.30'da aradım. Zaten tek koltuk kalmıştı. Son anda yetiştim. İstanbul'da çalışıyordum. Çocuklarım aradı, dönmemi istedi. İşimi de bıraktım, mecbur gideceğim. İş yerindeki 4-5 arkadaşım da Düzce'ye gittiler ifadelerini kullandı.
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Mardin'den 20 gün önce İstanbul'a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut da, O zaman Türkiye'de öyle bir vaka (koronavirüs) yoktu. Biz de o nedenle çalışmaya geldik. Dün bir karar alındı, şantiye kapandı. Biz de aniden karar verdik, mecburen eve gideceğiz dedi.
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Akbulut, ilk başta bilet bulmakta zorlandığını, bulduğu biletin de çok pahalı olduğunu belirterek, Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım ifadelerini kullandı.
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Bilet fiyatını duyunca otobüs firmasına tepki gösterdiğini dile getiren Akbulut, Neden bu kadar pahalı olduğunu sordum. 'Böyle bir karar alındı. Artık her şahıs tek bir koltukta oturacak. O nedenle biz de bu fiyattan veriyoruz' dediler. Neye göre belirlemişler, onu da bilmiyoruz şeklinde konuştu.
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Memleketi Şanlıurfa'ya dönmek isteyen Osman İhsan da hastası için İstanbul'a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek, Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan bekliyorum, o tarafa giden olursa belki telefon açarlar diye diye konuştu.
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İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.
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Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.
İstanbul'da kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor: Fiyatları gören vatandaşlar şaşkına döndü
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor. Bilet fiyatlarındaki artışı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldiğini söyleyen bir kişi, şimdi 280 liraya bilet aldığını belirtti. Şanlıurfa'ya gidecek olan başka bir yolcu ise, "Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım" diye konuştu.


Piknik yapmak, balık tutmak, yürüyüş de yasak

Öte yandan Yerlikaya, 'evde kalın' çağrılarına uymayıp keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle; kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

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