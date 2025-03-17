İstifa edenler ön seçim listelerinde

CHP üyesi olmayan ya da partiden istifa eden kişilere de ön seçimde oy kullanabilme hakkının tanındığı görüldü. Usulsüzlüğü Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ortaya çıkardı. Öztürk, 1,5 yıl önce istifa ettiği CHP’de üyeliğinin sürdüğünü, ön seçimde ‘kimlerin oy kullanıp kullanamadığının öğrenilmesi için’ geliştirilen internet adresinden öğrendiğini açıkladı. Öztürk X hesabından yaptığı paylaşımında, “Bir buçuk sene önce istifa etmeme rağmen meyil yoklaması listelerinde ben dahil istifa eden birçok arkadaşımızın isimleri hazirun listelerinde. Bu meyil yoklamanızı meşru hale getirmez. Partinize üye olmayan ve hatta başka siyasi partilere üye insanlar neden hazirun listelerine aldınız? Daha kendi üye listelerini bile sağlıklı bir şekilde yapamayan bir partinin meyil yoklaması bence meşru değildir” ifadelerini kullandı.