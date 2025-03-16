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Ankara'da gergin buluşma: ‘Ufak’ bir görüş ayrılığı var

Ankara'da gergin buluşma: ‘Ufak’ bir görüş ayrılığı var

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimle ilgili Ankara’da partililerle buluştu. Birlik görüntüsü vermek için Mansur Yavaş ile bir araya gelse de gerilim gözlerden kaçmadı.

CHP'de 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde kendisiyle yarışacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da eğilim yoklamasında partililerle buluştu. İmamoğlu öncesinde, rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, İmamoğlu'nu kapıda karşılamadı. Belediye binasına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'la gelen İmamoğlu'nu, ABB Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzunoğlu ve Başkanvekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Yavaş ise İmamoğlu ve beraberindekileri başkanlık katındaki asansörden inerken karşıladı. 20 dakika süren görüşmeden sonra ikili sorularını yanıtladı. Başkanların gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.

UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞI

Partinin cumhurbaşkanı adayını açıklamasına karşı olduğu bilinen Yavaş, “Bugün eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Bizler yol arkadaşıyız” dedi. İmamoğlu'nun yedeği olup olmadığına sorusunu Yavaş, “Kimse kimsenin yedeği olmaz. Siyasi yol haritamızı üçlü toplantıdan sonra açıkladık. Yol haritası odur” diye cevapladı. Ankara'ya geldiğinde Yavaş'ı hep aradığını söyleyen İmamoğlu ise ön seçim öncesi bütün parti örgütlerini topladıklarını anlattı. İmamoğlu, “Öncesinde Mansur Başkanımıza ‘Merhaba’ dedik. O da bize başarı dileklerini iletti” diye konuştu. İmamoğlu, diplomasını soran muhabire “Sen nere mezunusun? Senin bile diplomanı iptal edebilirler bu iptal edilirse” cevabını verdi.



#Siyaset
#CHP
#Ankara

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