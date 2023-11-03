İYİ Parti’de aday çıkmazı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti içinde Akşener’in tüm ısrarına rağmen Ankara ve İstanbul gibi metropol illerde CHP’ye karşı aday çıkarmakta zorlanılacağını söyleyen seslere Akşener’in kurmayları da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Akşener’in kurmayları, İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adaylarını yenecek bir isim bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Akşener’e ve yakın çalışma ekibine bilgilendirmede bulunan kurmaylar, CHP karşısında güçlü aday çıkaramayacaklarını kaydetti.
Meclis’te ilk fire
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partisinden istifa etti. İstifasını sosyal medya paylaşımı ile duyuran Hatipoğlu, istifa sebebinin partisi ile yaşadığı görüş ayrılığı olduğunu belirtti. Hatipoğlu, parti içi istişare sürecinin de sağlıklı yürümediğini söyledi. Hatipoğlu, daha önce “CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz” demişti.