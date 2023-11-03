İYİ Parti’de aday çıkmazı

İYİ Parti içinde Akşener’in tüm ısrarına rağmen Ankara ve İstanbul gibi metropol illerde CHP’ye karşı aday çıkarmakta zorlanılacağını söyleyen seslere Akşener’in kurmayları da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Akşener’in kurmayları, İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adaylarını yenecek bir isim bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Akşener’e ve yakın çalışma ekibine bilgilendirmede bulunan kurmaylar, CHP karşısında güçlü aday çıkaramayacaklarını kaydetti.