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İYİ Parti'de hedef yüksek oy

İttifaksız seçim kararı alan İYİ Parti, stratejiyi daha yüksek bir oy oranına ulaşma üzerine kurdu. İYİ Parti, bir önceki seçimlerdeki aldığı yüzde 9,7 oyu aşarak, “CHP’nin yanında değiliz, onun rakibiyiz” mesajını vermek istiyor.

Mehmet Güney
04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:23 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener.
Meral Akşener.

İYİ Parti’nin ittifaksız seçim kararında partinin büyüme potansiyelini, daha güçlü bir oy oranına ulaştırma isteğinin yattığı öğrenildi. CHP ile eş değer güce sahip olduğunu göstermek isteyen İYİ Parti’nin bir önceki seçimlerde aldığı yüzde 9,7 oyu aşarak daha yüksek bir oy hedefliyor. Parti içinde bazı kesimler bu orana ulaşmanın bazı belediyeleri kazanmaktan daha önemli olduğunu vurguluyor.

BU MESAJ VERİLECEK

CHP’nin iş birliği teklifini GİK kararı ile reddeden İYİ Parti’de yerel seçimlere ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Edinilen bilgilere göre parti üst yönetimi çıtayı yerel seçime nazaran oy oranı üzerinden kurmayı planlanıyor. Bu çerçevede İYİ Parti’nin mayıs genel seçimlerinde aldığı yüzde 9,75 oy oranını yükseltmeyi hedeflediği, belediye kazanmayı ikinci plana attığı kaydedildi. Bu kapsamda alınan oy oranının üstünde bir oy alıp “CHP’nin yanında değiliz, onun rakibiyiz” mesajını vermek istiyor.

İttifak manda tuzağı

CHP’nin “İttifak yapalım” teklifini geri çeviren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerekçesine ilişkin adres belirtmeden CHP’ye çarpıcı mesajlar gönderdi. Akşener, “Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz” dedi. İYİ Parti TBMM Grubu’nda konuşan Akşener, İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak seçimlere girilmesinin engellenemeyeceğini kaydetti.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Bir istifa daha

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu karardan sonra İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 40’a düştü. Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada, İYİ Parti’nin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir saptığını ve bunun üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Yanıkömeroğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.



#siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
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