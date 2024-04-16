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İYİ Parti'de lider adayları delege turunda

İYİ Parti’de 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü kongrede Meral Akşener’in koltuğuna aday isimler, delegelerle yakın temasa geçti. Adaylardan Koray Aydın delege turunu tamamlarken, Müsavat Dervişoğlu'nun Ordu, İstanbul ve İzmir'e öncelik vermesi bekleniyor. Aydın ve Dervişoğlu’nun dışında Tolga Akalın, Günay Kodaz ve Kemal Orkun Yekdaş’ın adaylığı bulunuyor.

Mehmet Güney
04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:48 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın.
Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın.

31 Mart’ın ardından olağanüstü seçim kararı alan İYİ Parti’de, başkanlık yarışı başlıyor.

27 Nisan’daki olağanüstü kongre için yarışa katılan 5 adayın gözü ise son sözü söyleyecek büyük kongre delegelerinde. Seçilmiş bini aşkın büyük kongre delegesinin yanı sıra parti kurucuları, milletvekilleri, MYK ve MDK üyeleri doğal delege statüsünde. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana gibi büyükşehirler delegenin yoğun olarak bulunduğu noktalar. Başkanlığın güçlü adaylarından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da bu süreçte delegelerin desteğini almaya çalışıyor.

AYDIN ANKARA’DAN YÜRÜTECEK

Bunun için delegeleri ziyaret eden Aydın, destek almak için çalıştı. Seçim çalışmalarına Ankara’dan devam edeceği öğrenilen Aydın’ın, eski teşkilat başkanı olması nedeniyle il teşkilatları üzerinde gücünün halen devam ettiği ifade ediliyor.

DERVİŞOĞLU GEZECEK

Bir diğer aday olan Müsavat Dervişoğlu’nun ise delege ziyaretlerine 1-2 gün içinde çıkması bekleniyor. Yoğun bir takvim oluşturacak Dervişoğlu, ilk olarak delegelerin fazla olduğu illere yoğunlaşacak. Dervişoğlu’nun bazı günlerde 1-2 şehirde olması planlanıyor. Dervişoğlu’nun ilk ziyaret edeceği şehrin henüz planlanma aşamasında olduğu öğrenilirken, ilk durağın vekil seçildiği İzmir, memleketi Ordu ya da İstanbul olabileceği belirtiliyor. Aydın ve Dervişoğlu’nun dışında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İstanbul Teşkilatı Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdaş’ın adaylığı bulunuyor. Genel Başkan Meral Akşener ise şimdilik yeniden aday olmayı düşünmüyor.

Akşener’in desteğinden onur duyarım

Müsavat Dervişoğlu, Genel Merkez’de toplantı düzenledi. Genel Başkanı Meral Akşener'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, “Kurultay süreciyle birlikte partimizin merkezden kopacağı, belirli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz yorumların tamamını reddediyoruz” dedi. Akşener'in kendisini desteklediği yönündeki iddialarla ilgili soruya Dervişoğlu, “İYİ Parti’yi biz birlikte kurduk. Kuruluş harcındaki en fazla emek Meral Akşener'indir. Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum, bundan gurur ve onur duyarım” yanıtını verdi.



#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Seçim
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