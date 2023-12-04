İYİ Parti’de ‘rövanş’ sesleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tüm ısrarlara rağmen adaylığa ikna edemeyen İYİ Parti rövanşa hazırlanıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, CHP’ye verilecek iş birliği teklifini görüşmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu’nu (GİK) bugün 15.00’te topluyor. İYİ Parti kulislerinde, toplantıdan 31 Mart seçimleri için ‘İş birliğine hayır’ kararı çıkacağı konuşuluyor.





GİK’TE BUGÜN DEĞERLENDİRECEK

Akşener, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde alınan hezimetin ardından sessizliğe bürünmüştü. Seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, ittifaktan ayrıldığını açıklayan Akşener yerel seçimlere de ittifak çatısı altında girmeyeceklerini söylemişti. Ancak CHP'de yaşanan lider değişimi sonrasında ittifak konusu yeniden ısındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akşener ile önce telefonda görüştü, ardından ziyaret ederek nabız yokladı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Akşener, Özel'in iş birliği teklifini GİK’te değerlendireceklerini söyledi.





RÖVANŞ ALACAKLAR

Kulislerde, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin rövanşını alacağı konuşuluyor. Akşener, mart seçimlerine sayılı günler kala ağır suçlamalarda bulunduğu 6'lı Masa'dan ayrılmış, yaptığı açıklamada da CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için göreve çağırarak “Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız” demişti.





İTTİFAKA HAYIR

İmamoğlu ve Yavaş'tan, Akşener'in adaylık teklifine yanıt gelmezken, iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesinin ardından Akşener de masaya kerhen dönmüştü. CHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapmak için kapısını çaldığı İYİ Parti’de GİK üyelerinin “Biz ‘Gel’ dedik, gelmediler, şimdi de biz gitmeyelim” diyecekleri belirtiliyor. GİK üyelerinin Akşener’e bu şekilde baskı yapacağı belirtildi. Bugün yapılacak GİK'ten “CHP ile ittifaka hayır” kararı çıkarmaya çalışacağı belirtiliyor.







