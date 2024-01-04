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İYİ Parti’de seçim kampı

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bu ayın ikinci haftasında düzenlenecek kamp Adana’da yapılacak. Kampta İYİ Parti’nin adayları da netleşecek.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:47 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener, Ali Kıdık.
Meral Akşener, Ali Kıdık.

Belediye başkan adaylarını peyderpey açıklayan İYİ Parti, seçim gündemiyle sürpriz bir adreste toplanacak. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bu ayın ikinci haftasında düzenlenecek kamp Adana’da yapılacak. Kampta İYİ Parti’nin adayları da netleşecek. Ankara, İstanbul başta olmak üzere kampın ardından birçok yerde adayın açıklanması bekleniyor. İYİ Parti’nin 2023 seçimlerinde 2 milletvekili kazandığı Adana’yı kamp için özel olarak seçtiği kaydedildi. Adresin bu nedenle eski ortak CHP’ye de mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Yine istifa

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa etti. Kıdık “İYİ Parti, ‘muhalefete muhalefet’ eden konumuna gelmiştir” açıklaması yaptı.



#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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