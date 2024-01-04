İYİ Parti’de seçim kampı

Belediye başkan adaylarını peyderpey açıklayan İYİ Parti, seçim gündemiyle sürpriz bir adreste toplanacak. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bu ayın ikinci haftasında düzenlenecek kamp Adana’da yapılacak. Kampta İYİ Parti’nin adayları da netleşecek. Ankara, İstanbul başta olmak üzere kampın ardından birçok yerde adayın açıklanması bekleniyor. İYİ Parti’nin 2023 seçimlerinde 2 milletvekili kazandığı Adana’yı kamp için özel olarak seçtiği kaydedildi. Adresin bu nedenle eski ortak CHP’ye de mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor.