İYİ Parti’nin seçim kriteri: CHP’liyi aday yapmayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde yaşanan istifa dalgasının önüne geçmek için yerel seçimlerde tedbirleri artırdı. Akşener, gelecekte olası yol kazalarına önlem olarak adayların geçmişinde CHP izi olmamasına dikkat ediyor.

Bu kapsamda çok güçlü bir isim olmadığı sürece CHP geçmişli hiçbir isim aday olarak gösterilmeyeceği öğrenildi. Akşener’in bu taktikle seçmene partisinin “CHP’den tamamen ayrıldığı mesajı vermek istediği” kaydedildi. Bu nedenle CHP geçmişli isimlerin adaylıklarda olmasının seçmen gözünde eksi puan oluşturabileceği değerlendiriliyor.