|
Gündem

İYİ Parti’nin seçim kriteri: CHP’liyi aday yapmayız

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti’de aday belirleme süreci devam ediyor. Adaylarını belirlerken ince eleyip sık dokuyan Genel Merkez’in ilk aradığı kriter ise aday olacakların CHP geçmişinin olmaması.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 04:39 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener.
Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde yaşanan istifa dalgasının önüne geçmek için yerel seçimlerde tedbirleri artırdı. Akşener, gelecekte olası yol kazalarına önlem olarak adayların geçmişinde CHP izi olmamasına dikkat ediyor.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İYİ Parti’de aday belirleme süreci devam ediyor. Adaylarını belirlerken ince eleyip sık dokuyan Genel Merkez’in ilk aradığı kriter ise aday olacakların CHP geçmişinin olmaması.

GÜÇLÜ OLANA YEŞİL IŞIK

Bu kapsamda çok güçlü bir isim olmadığı sürece CHP geçmişli hiçbir isim aday olarak gösterilmeyeceği öğrenildi. Akşener’in bu taktikle seçmene partisinin “CHP’den tamamen ayrıldığı mesajı vermek istediği” kaydedildi. Bu nedenle CHP geçmişli isimlerin adaylıklarda olmasının seçmen gözünde eksi puan oluşturabileceği değerlendiriliyor.



#Siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye İspanya’dan Türk stoper! Milli takımın vazgeçilmez ismi adım adım kanaryaya…