İYİ Parti’ye ilk çalım

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun İYİ Parti’den istifa etmesinin ardından kulislerde yakın zamanda CHP’ye geçeceği konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğu ifade edilen Yanıkömeroğlu’nun istifa için “ikna” edildiği iddia ediliyor. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, istifayla ilgili Twitter’dan “İmamoğlu satın aldı” yorumunu yapmış, daha sonra gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Bu hamlenin 31 Mart’tan önce CHP’den İYİ Parti’ye atacağı ilk çalım olduğu yorumları yapılıyor. 14 Mayıs seçimlerinin ardından 4 vekilini kaybeden İYİ Parti’de, 31 Mart seçimlerine kadar iş birliğine sıcak bakan başka milletvekillerinin de istifa hazırlığında bulunduğu, istifa eden bazı milletvekilleri ve teşkilat üyelerinin törenle CHP’ye katılacağı belirtiliyor. CHP yönetimi, vekil transferi ve yeni üye katılımları ile parti örgütlerinin moralini de yüksek tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda Özel’in hem parti tabanına moral aşılayacağı hem de İYİ Parti’ye psikolojik gözdağı vereceği ileri sürülüyor.