İzmir’den sonra Eskişehir’i açıklayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz haftalarda iptal olan Eskişehir ziyaretinde adayın ismi açıklanacaktı. Hastalığı nedeniyle programını ertelemek zorunda kalan Akşener’in Eskişehir adayını bu hafta ya grupta ya da Eskişehir’e giderek açıklaması planlanıyor. İYİ Parti’nin Eskişehir adayının yerelde tanınmış bir isim olduğu öğrenildi. İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kapsamında Eskişehir’de CHP’li Yılmaz Büyükerşen ismini desteklemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından partide aday tespit çalışmaları yoğunlaştı. Partide bir yandan vaatler ile “iyi belediyecilik” anlayışının yer aldığı “Yerel Yönetimler Vizyon Belgesi” hazırlanırken, bir yandan da aday adaylarının başvuruları değerlendiriliyor. Bu kapsamda, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca, her ilde aralarında il başkanının da yer aldığı aday tespit komisyonları oluşturuldu. İl komisyonları, adayları belirlerken, “toplumun sevdiği, seçim kazanabilecek veya seçimde yarışabilecek aday” kriterlerini dikkate alacak.