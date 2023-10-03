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İzmir’den sonra Eskişehir’i açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bozulan İYİ Parti-CHP ilişkileri, yerel seçimlerden önce yeni bir rekabete dönüştü. Daha önce İzmir’de adayını Ümit Özlale olarak duyuran İYİ Parti, yakında CHP’nin elinde tuttuğu bir büyükşehirde daha adayını açıklayacak.

Mehmet Güney
04:00 . 3/10/2023 mardi
Yeni Şafak
İYİ Parti, belirlenen kriterleri taşıyan birden fazla aday adayı olması halinde ise belediye başkan adayını belirlerken anket yöntemini kullanacak. Bununla ilgili bazı anket şirketleriyle görüşülüyor.

İYİ Parti, belirlenen kriterleri taşıyan birden fazla aday adayı olması halinde ise belediye başkan adayını belirlerken anket yöntemini kullanacak. Bununla ilgili bazı anket şirketleriyle görüşülüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz haftalarda iptal olan Eskişehir ziyaretinde adayın ismi açıklanacaktı. Hastalığı nedeniyle programını ertelemek zorunda kalan Akşener’in Eskişehir adayını bu hafta ya grupta ya da Eskişehir’e giderek açıklaması planlanıyor. İYİ Parti’nin Eskişehir adayının yerelde tanınmış bir isim olduğu öğrenildi. İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinde ittifak kapsamında Eskişehir’de CHP’li Yılmaz Büyükerşen ismini desteklemişti.


Adayları anketle belirleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından partide aday tespit çalışmaları yoğunlaştı. Partide bir yandan vaatler ile “iyi belediyecilik” anlayışının yer aldığı “Yerel Yönetimler Vizyon Belgesi” hazırlanırken, bir yandan da aday adaylarının başvuruları değerlendiriliyor. Bu kapsamda, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca, her ilde aralarında il başkanının da yer aldığı aday tespit komisyonları oluşturuldu. İl komisyonları, adayları belirlerken, “toplumun sevdiği, seçim kazanabilecek veya seçimde yarışabilecek aday” kriterlerini dikkate alacak.


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