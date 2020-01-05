İzmir'in Urla ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

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Askere Libya yolu açıldı

Mehmetçik 108 yıl sonra Libya’ya gidiyor. Libya hükümetinin acil destek talebi ve darbeci Hafter’in artan saldırıları üzerine olağanüstü toplanan Meclis’te tezkere AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Akdeniz’deki kuşatmayı kırmak için hazırlıklarını tamamlayan TSK, yola çıkmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat bekliyor.