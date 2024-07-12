Kaçak trafoyu böyle gizlemiş!

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuyu suyu ile tarımsal sulama yapan çiftçilerin kaçak elektrik tüketimini önlemek için seferber oldu. Şanlıurfa Viranşehir’deki saha çalışmalarında ilginç bir yöntem deşifre edildi. Kuyu sulaması için kaçak elektrik kullanan çiftçilerin, kaçak trafoyu elektrik hattının altına inşa ettikleri betonarme kulübelerde gizlediği belirlendi.

Dedeköy Mahallesi’nde dronlarla havadan yapılan incelemede, elektrik hattının altında bulunan tek katlı betonarme binalardan birinin tavanında delik fark edildi. Detaylı incelemede yapı içinde bir trafo olduğu, trafonun yaklaşık 14 metre yukarıdan geçen elektrik hattına kanca atılarak bağlandığı ortaya çıktı. Kaçak trafonun 160 kVA gücünde olduğu belirlendi.

Sulamada kayıt dışı trafo kullanılan 82 dönümlük pamuk ekili tarlanın sahibi N.O. adına kayıtlı başka bir trafonun da bulunduğu tespit edildi. Şirket, yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu trafoya el konulabilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dicle Elektrik bu yıl sorumluluk bölgesinde 381 bin 940 KVA gücünde 2 bin 404 kayıt dışı trafo tespit etti. 152 bin 776 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu trafolardan ancak 65’ine el konulabildi. Kayıt dışı trafoların yarısından fazlası Şanlıurfa’da bulunuyor.







