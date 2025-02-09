Kadim aşiretlerden 'Silah bırakın' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı açıklama sonrası başlayan sürece Kadim Aşiretler Federasyonu’ndan destek geldi. Federasyon Başkanı Rasim Aslan, “Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır” dedi.
Van'da faaliyet gösteren ve birçok ilden aşiretlerin kanaat önderlerinin üyesi olduğu Kadim Aşiretler Federasyonu öncülüğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama sonrası başlayan sürece destek geldi. İstanbul başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'nun 22 ilinde 230'u aşiret lideri toplam 430 kişi, bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Basın açıklaması öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
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Aslan, başlatılan süreci sonuna kadar desteklediklerini belirterek şöyle devam etti: