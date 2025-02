Kadim aşiretlerden 'Silah bırakın' çağrısı

“Ülkemizin, coğrafyamızın, vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması için atılacak olumlu ve hayırlı her adımı önemsiyor ve destekliyoruz. Bu sorunu çözme noktasında ortaya konulan her irade değerlidir. Tabii olarak Kürt sorununun muhatabı Kürt halkıdır. Hem Öcalan, hem siyasal Kürt partiler, hem de İslami oluşumlar bu sürece katkıda bulunmak zorundadırlar. Bilinmelidir ki Türkiye, Türkiye’deki Türklerin ve Kürtlerin güvende yaşayabileceği, emperyalist güçlerin sömürüsüne karşı yekvücut direnebileceği tek vatandır. Bugün Orta Doğu'da Gazze ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak saldırıları durdurabilecek tek ülke Türkiye'dir. Bu nedenle bu süreç hiçbir siyasi propagandaya kurban edilmemelidir. PKK yerel ve küresel boyutları olan, ekonomik ve sınıfsal yapıdan beslenen bir oluşumdur. Bu minvalde silah bırakma çağrısı değerli bir çağrıdır. Et ve tırnak gibi birbiri ile bütünleşen Kürt ve Türk halkları için devlet üstüne düşeni yapmalıdır. PKK ise Kürt halkının yaşadığı acılara kulak vererek bu çağrıya olumlu cevap vermeli, silah bırakma iradesini ortaya koymalıdır. Bu mesele, doğusundan batısına bütün toplumun ortak meselesidir. Dolayısıyla bütün siyasi tarafların sürece destek olmaları ve olumlu katkı vermesi tarihi bir sorumluluktur. Bizler Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, köklü birikimimiz, kadim kültür ve medeniyetimiz ile ön yargısız ve samimi her türlü girişimi desteklediğimizi bildiriyoruz. 85 milyon vatandaşımızın kardeşliği için ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak adına, bu bildiri ile sesimizi Türkiye'de yaşayan bütün halklara iletmek istiyoruz ve herkesi çözümün bir çağrısı olmaya çağırıyoruz."