Kadınlardan sohbet eşliğinde iyiliğe ilmek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın öncülüğünde ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı’nın da destekleriyle ‘İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programı Malatya Park AVM ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki (MABESEM) etkinliklerle başladı. Yarına kadar devam edecek olan programda katılımcılar, bir yandan örgü yaparken diğer yandan da bir arada çalışmayı deneyimliyor ve yaşama dair hikâyelerini birbirleriyle paylaşıyor. Düzenlenen program kapsamında kullanılan örgü malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak, ortaya çıkarılan battaniyeler, sergilendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca organize edilen programda kadının üretme, birlikte hareket edebilme ve birbirini tamamlayabilme özelliklerine de vurgu yapılıyor.
ŞEHİT ANNELERİ DE KATILDI
Düzenlenen Programa Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Vali Yardımcısı Kenan Eskin’in eşi Arife Eskin, Vali Yardımcısı Osman Kural’ın eşi Ceyda Kural, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir’in eşi Fatoş Özdemir, Vali Yardımcısı Bilal Basri’nin eşi Suzan Basri, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, Garnizon Komutanı Tuncay Altuğ’un eşi Ayşe Altuğ, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal ve çok sayıda vatandaş katıldı.
BİRİ BIRAKINCA DİĞERİ BAŞLIYOR
Programın amacından bahseden Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Küçük, “Proje kapsamında Malatya’daki tüm kadınları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Etkinliğimizin amacı birlik ve beraberliğimizi göstermek. Bir kadın ipini alıp örgüsünü örmeye başlıyor. O bıraktığında da başka bir kadın kaldığı yerden örmeye devam ediyor. Biz kadınlar olarak her şeyin üstesinden gelebileceğimizi, birlik beraberlik içerisinde yaşayabileceğimizi ve ihtiyaç sahibi herkese ulaşabileceğimizi göstermek için böyle bir proje geliştirdik” dedi.