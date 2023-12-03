Kadınlardan sohbet eşliğinde iyiliğe ilmek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın öncülüğünde ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı’nın da destekleriyle ‘İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programı Malatya Park AVM ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki (MABESEM) etkinliklerle başladı. Yarına kadar devam edecek olan programda katılımcılar, bir yandan örgü yaparken diğer yandan da bir arada çalışmayı deneyimliyor ve yaşama dair hikâyelerini birbirleriyle paylaşıyor. Düzenlenen program kapsamında kullanılan örgü malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak, ortaya çıkarılan battaniyeler, sergilendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca organize edilen programda kadının üretme, birlikte hareket edebilme ve birbirini tamamlayabilme özelliklerine de vurgu yapılıyor.