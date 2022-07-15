​Kahraman kadınlar sancağı yere düşürmedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında alanlara çıkarak cuntacılara karşı en ön saflarda tanklara ve kurşunlara göğüslerini siper ederek şehadete ulaşan ya da gazi olan kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarının mücadelesini aratmayan cesaretleriyle Türk ve dünya tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan ve Türkiye demokrasisine kasteden FETÖ’cü askerlerin kalkıştığı darbe girişiminin girişimin başarısızlıkla sonuçlanması, kadın, erkek, çocuk ve yaşlı bütün vatandaşların yurdun tüm sathında topyekün sokaklara çıkarak tank ve silahlara karşı durmasıyla gerçekleşti. Türk tarihindeki mücadelelerde olduğu gibi FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında da cuntacılara karşı alanlarda en ön saflarda kadınlar da vardı. Kahraman kadınlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdikleri cesaret ve mücadeleleriyle Nene Hatun, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye Hanım ve Kara Fatma’nın hikayelerini aratmadı.

REKLAM

10 KADIN ŞEHİT OLDU

O gecenin sonunda kahramanca mücadele veren kadınlardan 10’u tanklara ve kurşunlara karşı göğüslerini siper ederek şehit, yüzlercesi de gazi oldukları yolda, Türk demokrasisinin darbecilerin elinden kurtarılmasında önemli rol oynadı. Darbe girişimi sırasında tanklardan hedef gözetmeksizin ateş açan FETÖ’cü darbecilere karşı alanlara inen kadınlar, cunta yönetimine karşı demokrasinin galip gelmesinde en önemli katkıyı sağlayanlar oldu. Darbeci askerlerin açtıkları ateşe karşı bir an bile tereddüt etmeden geride eşlerini, evlatlarını ve diğer sevdiklerini bırakarak kanlarını döken 15 Temmuz’un kahraman kadınları, dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıktıklarını gösterdi. Darbe girişimi sırasında büyük cesaret ve mücadele örneği sergileyen kahraman kadınlar, Türk tarihine isimlerini altın harflerle yazdırarak gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktı.

REKLAM

6’Sİ POLİS 11 ŞEHİT

Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı’nda yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda polisler Seher, Yaşar, Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler’de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak Nene Hatun’dan devraldıkları sancağı yere düşürmedi.

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece düzenlenen saldırılarda şehit olan kahraman kadınlarımız

Gülşah Güler

Yıldız Gürsoy

Sevda Güngör

Kübra Doğanay

Zeynep Sağır

Çocukları annesiz kaldı

Demet Sezen

15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecilerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polislerden 31 yaşındaki Demet Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi. Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu’nda çalışan Sezen, darbe gecesi nöbetini tamamlamasının ardından eve gittikten bir süre sonra kalkışmaya karşı görev yapmak amacıyla tekrar başkanlığa dönmüş ve buraya atılan ikinci bombayla hayatını kaybetmişti.

REKLAM

Köprüde göğsünü siper etti

Ayşe Aykaç

Kastamonulu 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü’nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit oldu. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sokağa çıkın” çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek eşiyle birlikte yollara düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitmeye çalışan Aykaç çifti, Altunizade’ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeci askerler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyen ekibin arasında bulunan Ayşe Aykaç, 4 çocuk annesiydi.

Seher Yaşar

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görev yapan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar Şehit olmadan 15 dakika önce babası ile telefonda görüşerek, darbecilere karşı hazırlık içerisinde olduğu için “Ben sizi arayacağım” diyebilmişti ancak bu son görüşmeleri oldu. Asker elbisesi giymiş bir grup FETÖ mensubu teröristin, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden kaldırdığı savaş uçakları, Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bomba yağdırdı. Cuntacılara direnen Seher Yaşar, onlarca meslektaşlarıyla birlikte şehit oldu. 25 yaşındaki komiser yardımcısı Seher Yaşar’ın cenazesi, 18 Temmuz günü Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde toprağa verildi.

REKLAM

Cennet Yiğit

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olduğunda henüz 23 yaşında ve 10 aylık polis memuru olan Yiğit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olmayı başardı. Hain darbe girişimi gecesi kalkışmanın haberini aldıktan sonra görevinin başına giden Yiğit, daire başkanlığında darbecilerin attığı bombayla şehit oldu. Şehitler Kübra Doğanay ile Cennet Yiğit, şehit olana kadar yolları hep birlikteydi. Kayseri'deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan Doğanay ile Yiğit, 2011 yılında mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı. Okulun ardından birlikte polislik sınavına girerek özel harekatçı olmaya hak kazanan arkadaşlar, kalkışma haberini alır almaz birlikte gittikleri Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında FETÖ'cü askerlerin attığı bombayla şehit oldu.

REKLAM

Türkan Türkmen

Tankın altında kalarak şehit düştü

Malatyalı ev hanımı olan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, darbe gecesi evinde duramayarak sokaklara çıktı. FETÖ’cü askerlerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı’na gitmek isterken Esenler’de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehitler kervanına katıldı.