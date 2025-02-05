Kansere karşı bu üçlüden uzak durun: Tütün hareketsizlik ve yanlış beslenme

Giderek artan bir sağlık tehdidine dönen kanser, 2040 yılına kadar dünya genelinde önemli ölçüde artabilir. Erken tanı ve alternatif tedavilere rağmen dünyadaki vaka artışına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Çelik, bu artışın en önemli nedenlerinin başında yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı olduğunu söyledi. Dünya genelinde vakaların 30 milyona ulaşabileceğini belirten Çelik, "Türkiye’de de her yıl 200 binden fazla kişi kanser teşhisi alıyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalanıyor, 10 milyonu ise hayatını kaybediyor” dedi.

Kansere bağlı kayıplarının yüzde 20’sinin sigara nedeniyle oluşan kanserlerden kaynaklandığını söyleyen Çelik, “Ayrıca hazır ve işlenmiş gıdalarla beslenme alışkanlığı da önemli faktörlerden biri. Üzerine bir de fiziksel hareketsizlik artınca obezite de artıyor. Bugün özellikle meme, kalın bağırsak, mide, rahim kanserlerinin artışında bu faktörlerin etkili olduğu biliniyor” diye konuştu. Çelik, “Sağlıklı bir yaşam için bitkisel temelli beslenmeye ağırlık verilmesi, işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. Ayrıca kansere neden olan HPV gibi enfeksiyonlardan da korunmak şart” değerlendirmesi yaptı. 1970’lerde kemoterapi ilaçlarıyla başlayan tedavi seçeneklerinin 1990’lı yılların başından itibaren klinik araştırmalar sonucunda önce akıllı ilaçlar sonra immünoterapi dediğimiz tedavi yöntemlerine evrildiğini hatırlatan Çelik, “Bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümöre karşı savaşmasını sağlayan bu immünoterapi ilaçları, kemoterapiye kıyasla daha az yan etki gösteriyor. Tüm bu ilaçlar sayesinde ileri evre akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam oranı yüzde 5’ten yüzde 25’e kadar çıktı. Ancak immünoterapiyi sadece ileri evre kanserlerde değil, erken evre kanserlerde riskin azaltılması amacıyla da kullanabiliyoruz” diye açıkladı.