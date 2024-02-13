Karadeniz çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil Netanyahu'nun Hitler özentisi olduğu dile getirerek Batılı güçlerin ikiyüzlü bir politika izlediğine vurgu yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Türkiye'nin 1960'lardaki 1970'lerdeki 1990'lardaki gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yer almasını önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler daha çok beklerler" ifadelerini kullandı.