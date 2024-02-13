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Karadeniz çıkarması

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:36 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak. Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenleri, il ziyaretleri ve miting yapacak. İlk mitingini hafta sonu Zonguldak'ta yapan Erdoğan, 15 Şubat’ta Samsun'da halka hitap edecek. 16 Şubat'ta Ordu ve Giresun'da miting yapacak olan Erdoğan, 17 Şubat'ta da memleketi Rize'de olacak. Erdoğan 18 Şubat'ta da Trabzon'dan halka seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime kadar Ege’den Güneydoğu’ya Karaneniz’den İç Anadolu’ya kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

GENÇLERLE BULUŞACAK

Erdoğan, seçimin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da ilçe ziyaretleri yaparak geçirecek. Kampanya sürecinde televizyon yayınlarına da katılacak olan Erdoğan, Gençlik Buluşmaları’na da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen 1-3 Mart’taki Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile Erdoğan, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Hitler özentisi Netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Hitler özentisi Netanyahu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil Netanyahu'nun Hitler özentisi olduğu dile getirerek Batılı güçlerin ikiyüzlü bir politika izlediğine vurgu yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Türkiye'nin 1960'lardaki 1970'lerdeki 1990'lardaki gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yer almasını önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler daha çok beklerler" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
#BAE
#Mısır
39 dakika önce
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