Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından Karadeniz çıkarması yapacak. Erdoğan, bu hafta Samsun, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenleri, il ziyaretleri ve miting yapacak. İlk mitingini hafta sonu Zonguldak'ta yapan Erdoğan, 15 Şubat’ta Samsun'da halka hitap edecek. 16 Şubat'ta Ordu ve Giresun'da miting yapacak olan Erdoğan, 17 Şubat'ta da memleketi Rize'de olacak. Erdoğan 18 Şubat'ta da Trabzon'dan halka seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime kadar Ege’den Güneydoğu’ya Karaneniz’den İç Anadolu’ya kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde yaklaşık 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor.
GENÇLERLE BULUŞACAK
Erdoğan, seçimin son haftasını ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da ilçe ziyaretleri yaparak geçirecek. Kampanya sürecinde televizyon yayınlarına da katılacak olan Erdoğan, Gençlik Buluşmaları’na da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen 1-3 Mart’taki Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) bu sene katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile Erdoğan, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.