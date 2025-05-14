Kars kırsalında kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler köylerine dönmek zorunda kaldı

İran'dan gelip mevsimlik işçi olarak bölgede çalışan Ali Rıza Milan, kar yağışına çok şaşırdıklarını belirterek, "İlkbaharda Türkiye'de kar yağıyor, burada karda kaldık. İlkbaharda kar yağışına çok şaşırdık." dedi.