Kars kırsalında kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler köylerine dönmek zorunda kaldı

Kars'ın Susuz ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatırken kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, yerleşim yerlerine dönmek zorunda kaldı.
Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Beyaza bürünen kırsalda zor anlar yaşayan besiciler, köye geri döndü.
İran'dan gelip mevsimlik işçi olarak bölgede çalışan Ali Rıza Milan, kar yağışına çok şaşırdıklarını belirterek, "İlkbaharda Türkiye'de kar yağıyor, burada karda kaldık. İlkbaharda kar yağışına çok şaşırdık." dedi.
Kars-Göle kara yolunda ise kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.