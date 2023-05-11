Kaset aynı kasetçi aynı

2010 yılında bir kaset operasyonuyla Deniz Baykal’ı CHP Genel Başkanlığı’ndan düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolunu açan FETÖ, bu kez kasetlerle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorluyor. Kasetçi ise Baykal’da olduğu gibi yine FETÖ’cü Cevheri Güven.

CEVHERİ GÜVEN BAŞKA KAYITLAR DA VERMİŞTİ

O dönemde Baykal’ın kasetlerini yayınlamayı kabul etmeyen gazeteci Süleyman Özışık, görüntünün kaynağının Cevheri Güven olduğunu açıklamıştı. Güven, 6 Mayıs 2010’da Özışık’a bir mesaj atarak video göndermeyi teklif etmişti. Özışık aralarındaki diyaloğu şu şekilde aktarmıştı: “Görüntüleri yayınlamayacağımı, etik olmadığını söyledim. Bana, ‘Bu görüntüler Varan-1, Varan-2 şeklinde devam edecek. CHP karışacak. Deniz Baykal ayrılmak zorunda kalacak, dedi. Cevheri Güven yıllardır tanıdığım bir insan. Ergenekon döneminde şüphelilerle ilgili birçok ses kaydı ve görüntü gönderdi. Bunları sitemizde yayınlamıştık.”

TERSİNİ YAPARAK ADAY OLDU

Özışık’ın yayınlamadığı videolar başka mecralarda yayınlandı ve Baykal, 10 Mayıs 2010’de genel başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu ise birkaç gün sonra söylediğinin tersini yaparak adaylığını koydu. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanlık koltuğunu getiren FETÖ kaseti bu kez 14 Mayıs seçimleri için devrede. Muharrem İnce, mahalle baskısıyla, tehditle Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmeyince sosyal medyada montaj olduğu belirtilen kasetler yayınlanmaya başladı. Sosyal medyada kasetleri yayınlayan Ali Yeşildağ ise Almanya’daki firari FETÖ’cü Cevheri Güven ile bağlantılı ve birçok sahte belgeyi FETÖ’den alıyor. İnce aleyhine yayınların Baykal’ın istifa etmek zorunda kaldığı 10 Mayıs’ta yaşanması ilginç bir benzerlik oldu.







