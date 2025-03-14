Kayıtta Girne Amerikan Üniversitesi'ni gizlediler: Usulsüzlüğü herkes biliyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun KKTC’den Türkiye’ye yatay geçişi ile ilgili ortaya çıkan yeni skandal, usulsüzlüğün nasıl yıllarca saklanabildiği sorusuna açıklık getirdi. YÖK'ün tanımadığı Girne Amerikan Üniversitesi’nden usulsüz yatay geçiş ile İstanbul Üniversitesi’ne gelen İmamoğlu’nun, üniversite kütüğündeki bilgileri, usulsüzlüğün örtülmesi için yanlış girilmiş.





ÖN ALMA AMAÇLIYDI

Müdahalelerin üniversite kayıtlarına kadar uzanması, usulsüzlükten çok sayıda kişinin haberinin olduğunu ortaya koyuyor. Üniversite içinden yardım almadan yapılması imkânsız yanlış veri girişinin, dikkatleri Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne çekerek, ilerleyen zamanlarda yapılacak olası bir soruşturmanın önünü kesme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.





TEK SATIR İSMİ GEÇMİYOR

Yatay geçiş başvurusunu YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi olarak yapan İmamoğlu, öğrenci kütüğüne, o yıllarda YÖK’ün KKTC’de denklik verdiği tek yüksek eğitim kurumu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’den gelmiş gibi kaydedilmiş. İmamoğlu’nun kütükte yer alan ‘Evvelce yüksek mektepte bulunup bulunmadığı’na ilişkin bölümde, Doğu Akdeniz Üni. 2. sınıfa nakil’ ibaresi yer alırken, usulsüz yatay geçiş iddialarının odağındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nin isminin geçtiği tek satır yer almıyor.





HANGİ ÖZGEÇMİŞ DOĞRU?

Ekrem İmamoğlu’nun kişisel internet sitesi ve CHP’nin resmi sayfasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat bölümünde okuduğu yazıyordu. Ancak 5 Mart’ta İstanbul Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, “Basına yansıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırmadım. Bu konuda geçen bilgiler yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu bu sözlerle kendini yalanlarken geçtiğimiz günlerde de resmi web sitesi “ekremimamoglu.com”daki hakkımda kısmında yer alan bilgileri güncelledi. Daha önce “Kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdım” yazılı satırın, “Kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne aldırdım” şeklinde değiştirilmesi büyük yankı uyandırdı.





5 yıl önce kütüğe neden bakmadınız?

5 yıl önce 15 Şubat 2020 tarihinde İmamoğlu’nun lisans diplomasının araştırılması için CİMER’e bir şikâyet yapıldığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçtiği ve haksız geçtiyse “Kamu vicdanı açısından menfaatin geri alınması” talebiyle yapılan şikâyete ilişkin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı şu yanıtı vermiş: “İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2. Sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirerek kayıt olduğu.”





DEKANLIK HİÇBİR ADIM ATMADI

İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın CİMER şikayetini incelerken, üniversite kütüğüne bakıp bakmadığı merak konusu oldu. Ayrıca dekanlık, kütükte Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi yazılmasıyla ilgili de hiçbir adım atmadı.



