Kayseri'den Türkiye'ye mesaj: Bizi ayakta tutan birlik ve beraberliğimiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin iradesine vurulmak istenen zincirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletin kararlılığıyla kırıldığını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, “Tarihte nice savaşlarda, afetlerde ve 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde olduğu gibi, bizleri ayakta tutan en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir” dedi. 15 Temmuz’un, Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı, karanlıktan aydınlığa uzanan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur liderliğinde, 15 Temmuz gecesi topyekûn bir direniş sergileyerek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu uğurda 251 vatan evladımız şehit düşmüş, yüzlercesi gazi olmuştur. Rabbim bizlere bir daha böyle zor ve acı günler yaşatmasın.”





KAYSERİ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen iki Kayserili kahraman, Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ı da rahmet ve minnetle andı. Büyükkılıç, “Onlar yalnızca Kayseri’nin değil, bu milletin onurudur. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.





‘ZAFERİN ADI TÜRKİYE’ SERGİSİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim lokomotifi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza atılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Sanat Sergisi’nin Büyükşehir Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacağını ifade etti.





15 TEMMUZ KOŞUSU İLE KAHRAMANLARA SAYGI

Ayrıca, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin spordan sorumlu kuruluşu olan Spor A.Ş. tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenecek koşu etkinliğinde de Kayseri halkını aynı ruh ve heyecanla buluşturacaklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında yaptığı çağrıda, “Milletimizin destansı duruşunu koşarak yâd edeceğiz. Hep birlikte adım adım demokrasimiz için ter dökmeye devam edeceğiz” diyerek vatandaşları koşuya katılmaya davet etti.





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