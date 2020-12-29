Gündem Kılıçdaroğlundan Pınar Gültekinin babasının aranmasına ilişkin açıklama CHPyi tartışma konusu yapmak istiyorlar
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin'in babasının aranmasına ilişkin açıklama: CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar

CHP’li bir vekilin, Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar” dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

Yıl sonu değerlendirme toplantısı için gazetecilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar"

Açıklamalarında CHP’li bir vekilin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrası baba Gültekin'i arayarak “davadan vazgeç” dediği iddiasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Cinayeti değil CHP'yi tartışma konusu yapmak istiyorlar” dedi.

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Kılıçdaroğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in “Eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim” sözlerini hatırlatarak, “Bu kadar açık ve net” ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin'in öldürülmesi

  • Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Avcı, genç kızı vahşice dövdüğünü, boğarak öldürüp, cesedini yaktıktan sonra, varille ormanlık alana bıraktığını itiraf etmişti. Avcı ifadesinde cinayeti kıskançlık krizi nedeniyle işlediğini söylemişti.

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