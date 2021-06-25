Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi: Darbenin derneğini kurdular

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı muhalifleri destekleme vaadinin ardından Atlantik ötesinde karanlık adımlar atıldı. ABD siyasetinin Türkiye karşıtı Neocon isimleri, CHP’liler ve FETÖ’cüler Washington’da Türk Demokrasi Projesi (Turkish Democracy Project) isimli bir dernek kurdu. Resmi internet sitesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası toplumdaki konumunu ve liberal demokrasi statüsünü değiştirdiği” iddia edilerek, derneğin amacının ‘’Türkiye’yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye’nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak olduğu’’ öne sürüldü.

Süleyman Özeren

Giolio Terzi di nSant’Agata

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Aykan Erdemir

Mark D. Wallace

NEOCONLARIN AKIL HOCASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘otoriterlik’, ‘aşırıcılık’ gibi bir çok çirkin yakıştırmada bulunuldu. Derneğin bir veri tabanı oluşturacağı, geleneksel ve sosyal medya üzerinden baskı kuracağı açık açık ilan edildi. Derneğin internet sitesinde yer alan kurucuların kimlikleri ise oldukça ilginç. Siteye göre dernek başkanı Mark D. Wallace. ABD derin devletini yöneten Neoconlara danışmanlık yapan Wallace, seçim zamanlarında George W. Bush ve John McCain’e iletişim koordinatörlüğü yaptı. Aynı isim İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı ortaya çıkan United Against Nuclear Iran (UAIN) oluşumunun da başkanlığını yürütüyor.

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TAM BİR TÜRK DÜŞMANI

Derneğin danışma konseyinde bulunan John Bolton’u da Türkiye yakından tanıyor. Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’un ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Bolton tam bir Türkiye düşmanı. Trump tarafından kovulan Bolton, F-35, FETÖ, Suriye, Halkbank, S-400 gibi konularda hep Türkiye’nin tezlerinin karşısında oldu. Bolton kovulduktan sonra yazdığı kitapta da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadelerle dikkati çekti. Türkiye düşmanlarının toplandığı derneğin kurucularından birisi de İtalyanın eski Dışişleri Bakanlarından Giolio Terzi di Sant’Agata.

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FETÖ’CÜ ERDEMİR DE VAR

Derneğin Danışma Konseyi’ndeki Aykan Erdemir de tanıdık bir isim. FETÖ’nün CHP’ye sızdırdığı Erdemir, Bursa Millletvekili olarak görev yaptı. Erdemir hakkında, ABD’de görülen Reza Zarrab davasına sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla yakalama kararı var. Türkiye karşı rapor ve analizleri ile bilinen ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı’nın (FDD) Kıdemli Direktörü olan Erdemir ayrıca, Biden’a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu başlıklı raporu hazırlayanlar arasında yer aldı.

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RAPORUNDA TÜRKİYE’Yİ SALDIRGANLIKLA SUÇLADI

ABD ulusal çıkarlarının Trump’ın, Erdoğan gibi otokratlarla kişisel ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar gördüğünü belirten Erdemir’in raporda, Mavi Vatan kavramının içini boşaltarak Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de saldırganlıkla suçlaması dikkati çekti.

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YALNIZCA HDP TAKİP EDİLİYOR

‘Türk Demokrasi Projesi’ isimli derneğe ait sosyal medya hesaplarından Türkiye’deki partilerden yalnızca HDP takip ediliyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da derneğin takip ettiği isimlerden biri.

Siyaset fonu FETÖ’den

Dernek üyesi Norman Noule, ABD gizli servisi CIA’da 34 yıl görev yapan bir isim olarak dikkati çekerken, ABD’nin medyatik ismi Jeb Bush da oluşumda yer aldı. 43. Florida Valisi ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un kardeşi olan Jeb Bush, FETÖ’nün ABD’de yüklü miktarda bağış yaptığı siyasetçilerinden birisi. Türkiye’ye demokrasi getirme heveslisi diğer isim ise Süleyman Özeren. FETÖ’nün yetiştirdiği prenslerden birisi olan Özeren, Polis Akademisi eski öğretim görevlisi. Örgütün “İleride Türkiye’yi yönetecek, ABD ile direkt ilişkide olan elit hizmet kadrosunda” adı bulunanlardan birisi olduğu iddia edilen Özeren’in ilgi alanı terör.

İlk icraat Erdoğan düşmanlığı

Dernek kuruluşunun ardından Bolton resmi hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ı hedef aldı. Bolton “Türkiye’de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya’yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum” ifadelerini kullandı. G.W.Bush’un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda demokrasi vaat etti: ‘’Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Türkiye’nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. Lütfen @turkish_project’i takip edin ve kaydolun.’’ açıklamaları yer alıyor.