|
Gündem

'Kırklareli'nde CHP'ye saldırı' haberlerinin aslı başka çıktı: Belediyenin işten çıkardığı personel yaptı seçimle ilgisi yok

Kırklareli Belediyesi tarafından işten çıkarılan personel, belediyeye ait bir binayı kundaklamaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, saldırıyı 'siyasi ve demokratik seçim ortamına saldırı' olarak aktardı. Kırklareli Valiliği, saldırının seçimlerle hiçbir alakası olmadığını duyurdu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:03 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 19:49 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 'CHP'ye siyasi saldırı' iddialarını yalanladı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, 'CHP'ye siyasi saldırı' iddialarını yalanladı.

Gece saatlerinde CHP yönetimindeki Kırklareli Belediyesi'nin iştiraki olan BEYA Personel A.Ş.'ye ait binaya kundakla girişiminde bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, saldırıyı 'siyasi ve demokratik seçim ortamına saldırı' olarak aktardı.

Özel paylaşımında, "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hiçbir seçim Kırklareli halkının huzurundan değerli değildir"
diyen Kesimoğlu ise,
"Ortamı germek isteyen, bir yerlere saldırılar başlatan kim varsa ona da, onun hedefine de lanet olsun! Biz sonuna kadar sakin kalmaya, itidalli davranmaya ve etrafımızı sağduyuya çağırmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

'Kırklareli'nde CHP'ye saldırı' haberlerinin aslı başka çıktı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, saldırının seçimlerle hiçbir alakası olmadığını duyurdu.

"Belediyenin işten çıkardığı personel yaptı seçimle ilgisi yok"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 Şubat 2024 tarihinde Saat 00.30'da Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş.'ye ait bina 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarılan personel tarafından kundaklama suretiyle ateşe verilmiştir.
Eylemi gerçekleştiren şüpheli olaydan iki saat sonra İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli tahkikatları tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde "Demokratik seçim ortamına saldırı" şeklinde lanse edilmiştir.
Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum.
Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


#CHP
#Özgür Özel
#Mehmet Siyam Kesimoğlu
#Kırklareli
#Birol Ekici
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin isim listesi