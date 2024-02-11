'Kırklareli'nde CHP'ye saldırı' haberlerinin aslı başka çıktı: Belediyenin işten çıkardığı personel yaptı seçimle ilgisi yok

Gece saatlerinde CHP yönetimindeki Kırklareli Belediyesi'nin iştiraki olan BEYA Personel A.Ş.'ye ait binaya kundakla girişiminde bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, saldırıyı 'siyasi ve demokratik seçim ortamına saldırı' olarak aktardı.
Özel paylaşımında, "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz." dedi.
"Hiçbir seçim Kırklareli halkının huzurundan değerli değildir"
diyen Kesimoğlu ise,
"Ortamı germek isteyen, bir yerlere saldırılar başlatan kim varsa ona da, onun hedefine de lanet olsun! Biz sonuna kadar sakin kalmaya, itidalli davranmaya ve etrafımızı sağduyuya çağırmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.
'Kırklareli'nde CHP'ye saldırı' haberlerinin aslı başka çıktı
Kırklareli Valisi Birol Ekici, saldırının seçimlerle hiçbir alakası olmadığını duyurdu.
"Belediyenin işten çıkardığı personel yaptı seçimle ilgisi yok"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"11 Şubat 2024 tarihinde Saat 00.30'da Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş.'ye ait bina 9 Şubat 2024 tarihinde işten çıkarılan personel tarafından kundaklama suretiyle ateşe verilmiştir.
Eylemi gerçekleştiren şüpheli olaydan iki saat sonra İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmış ve adli tahkikatları tamamlanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
İşten atılan zanlının bireysel intikam duygusuyla gerçekleştirdiği menfur saldırı, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı bir şekilde "Demokratik seçim ortamına saldırı" şeklinde lanse edilmiştir.
Seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan bu menfur saldırıyı kınıyorum.
Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."