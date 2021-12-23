Konya Büyükşehir her zaman çiftçinin yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla diğer yatırımların yanında tarıma ve tarım projelerine destek olmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi. Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Altay, “Çiftimizin kalkınması amacıyla Yeni Büyükşehir Yasası sonrası çiftçilerimize 77 milyon liralık fide, fidan ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Ayrıca KOP İdaremizle birlikte 31 ilçemizde 220 milyon liralık tarımsal sulama yatırımı yaptık” dedi.

131 BİN ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLDİ

Hayvancılık için yem bitkisi tohumu destekleri yaptıklarının altını çizen Altay, “Bu yıl ilk kez damızlık koç desteğinde de bulunduk. Amacımız, insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak” diye konuştu. Tarıma desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Altay, bugüne kadar 131 bin çiftçiye ve öğrenciye tarımsal eğitim ve teknik destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

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Üreticiye lavanta desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’yı lavantanın merkezi yapmak için fide desteklemelerine devam ediyor. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde çiftçilere lavanta fidesi desteğinde bulunduklarını ifade ederek, desteklemelerin hayırlı olmasını, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini diledi.

540 BİN ADET LAVANTA FİDESİ DAĞITILDI

Başkan Altay, lavantayla hem kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hem de görselliği ile turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Susuz tarım modeliyle yapılan üretimi artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda lavanta üretiminin daha fazla alana yayılması için Güneysınır ve Çumra ilçemizde üreticilerimize 450 bin metrekare farklı alana dikilmek üzere bu yıl 540 bin adet lavanta fidesi desteğinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl da 1,2 milyon lavanta fidesi desteğinde bulunmuştuk. Ayrıca kurmuş olduğumuz tıbbi aromatik bitki bahçesinde de 20 bin adet lavanta fidesi ekimini gerçekleştirdik. Bahçemizde üretilecek lavanta fidelerini desteklemeler kapsamında üreticilerimize dağıtmayı ve belediyemizin fide maliyetlerini azaltılmayı hedefliyoruz” dedi.

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LAVONYA MARKASIYLA EK KAZANÇ İMKANI

Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Damıtma Tesisi’nin de hizmet vermeye başladığını hatırlatan Başkan Altay, “Lavantanın en önemli ekonomik değerini oluşturan lavanta yağını da damıtma tesisimizde çıkarıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu yağlardan çiftçimize ek bir kazanç sağlamak amacıyla tescil alma aşamasında olan ‘Lavonya’ markasını kurduk. Lavonya ismiyle lavanta sabunu, lavanta kolonyası ve lavanta kremi üretimi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Lavanta fidesi desteğinden faydalanan çiftçiler ise lavantanın veriminin ve kazancının yüksek olduğunu belirterek, kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Sürdürülebilir tarım için kontrollü sulama

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren su ve tarım denince Türkiye’de ilk akla gelen şehrin Konya olduğunu dile getirdi.

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9 bin yıl öncesinden insanların yerleşik hayata geçtiği yer olarak kabul edilen Çatalhöyük’teki buğday kalıntılarından o günden itibaren Konya’da tarımsal üretim yapıldığına dikkat çeken Başkan Altay, “Ayrıca yine İvriz’de bulunan tarım anıtı dünyanın ilk tarım anıtıdır. Bu coğrafyada insanlığın ilk günlerinden itibaren tarımın yapıldığı aşikardır. Bugün de Türkiye’nin en önemli tarım merkezi Konya’dır. Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Yeni Büyükşehir Yasasından itibaren tarım da ilgi alanlarımızdan birisi haline gelmeye başladı. Bu vesileyle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TASARRUF İÇİN CİDDİ ÇABA SARF EDİYORUZ

Başkan Altay, Konya’da tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun kontrollü kullanılması olduğunu belirterek, “İçme ve kullanma suyunda kullanılan suyun miktarı, toplam tarımda kullanılan suyun yanında çok az bir miktarı oluşturuyor. Buna rağmen kayıp kaçakla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak için ciddi çaba sarf ediyoruz. Ama iklim değişikliği konusu önceden konuştuğumuz ve gelecekte olacağını var saydığımız bir konuyken özellikle bu yıl yaşadıklarımızdan sonra konunun ne kadar kritik olduğuna vakıf olduk” diye konuştu.

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HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulmuş Türkiye’nin ikinci uluslararası birliği olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak da özellikle bu konuda birliğin inisiyatif almasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Birlik olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimi, suyun tasarruflu kullanılması, tarım ve tarımın geliştirilmesi konusunda bugüne kadar çalıştığımız gibi bundan sonra da kurumlarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Atıl araziler işlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Çomaklı Mahallesi’ndeki atıl arazide ektiği arpadan elde ettiği mahsulü Kastamonu’daki üreticilere gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde mülkiyeti kendilerine ait atıl durumda bulunan arazilerde susuz tarım uygulaması yaparak hem kuraklığa dayanıklı türlerle ilgili ar-ge çalışması yaptıklarını hem de elde edilen ürünün tamamını sosyal destek amacıyla kullandıklarını söyledi.

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700 DEKAR ARAZİDE ARPA EKİMİ YAPILDI

Konya Modeli Belediyecilik örneği olan çalışma kapsamında Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi’nde atıl durumdaki 700 dekar araziye arpa ekimi yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, arpanın hasadının yaz aylarında yapıldığını hatırlattı. Başkan Altay, “Elde ettiğimiz ilk mahsulleri anlamlı bir yerde kullanmak istedik. Buradan topladığımız mahsulü yaz aylarında Batı Karadeniz’de yaşanan ve tüm Türkiye’yi hüzne boğan sel felaketinden etkilenen büyükbaş hayvan üreticilerimize gönderme kararı aldık. 2 TIR dolusu mahsul Kızılay Selçuklu Şubemiz ile birlikte Kastamonu ve çevresindeki üreticilerimize destek olmak amacıyla gönderildi” şeklinde konuştu.

GÜNDEM Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Her zaman bekliyoruz

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