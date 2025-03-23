Kozmik ofis Akasya AVM’de

Gizli Tanık Meşe, Bağdatlı’nın belediyede resmi görevi olmamasına rağmen Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden verilecek işleri koordine ettiğini, ihaleleri kendi kurdurduğu şirketlere verdiğini anlattı. Emrah Bağdatlı’nın, Ongun’un kasası olduğunu ifade eden “Meşe”, “Ongun ve Bağdatlı’nın kozmik ofisi Akasya AVM’de bulunan rezidanstır” dedi.

Ongun ise ifadesinde, şu an ABD'de firari olan Emrah Bağdatlı’yı, bir arkadaşının ortağı olması sebebiyle 2009’dan beri tanıdığını iddia etti. Ongun, Bağdatlı ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü. Polise verdiği ifadesinde İmamoğlu ile benzer bir yol izleyen Ongun, tanık iddialarının da yer aldığı 43 soruya hep aynı yanıtı verdi: “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum.”