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Kozmik ofis Akasya AVM’de

Kozmik ofis Akasya AVM’de

Burak Doğan
04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Murat Ongun.
Murat Ongun.

Murat Ongun, emniyetteki ifadesinde, sınıf arkadaşı Emrah Bağdatlı ile iş ortaklığı bulunmadığı söylüyor, ancak Bağdatlı’yı ABD’ye kaçmaya Ongun ikna etti.

Gizli Tanık Meşe, Bağdatlı’nın belediyede resmi görevi olmamasına rağmen Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden verilecek işleri koordine ettiğini, ihaleleri kendi kurdurduğu şirketlere verdiğini anlattı. Emrah Bağdatlı’nın, Ongun’un kasası olduğunu ifade eden “Meşe”, “Ongun ve Bağdatlı’nın kozmik ofisi Akasya AVM’de bulunan rezidanstır” dedi.

43 SORUYA DA AYNI CEVAP

Ongun ise ifadesinde, şu an ABD'de firari olan Emrah Bağdatlı’yı, bir arkadaşının ortağı olması sebebiyle 2009’dan beri tanıdığını iddia etti. Ongun, Bağdatlı ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü. Polise verdiği ifadesinde İmamoğlu ile benzer bir yol izleyen Ongun, tanık iddialarının da yer aldığı 43 soruya hep aynı yanıtı verdi: “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum.”



#Ekrem İmamoğlu
#Murat Ongun
#Yolsuzluk

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