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İBB delilleri siliyor: ABD'li şirketle 'hibe' anlaşması siteden kaldırıldı

İBB delilleri siliyor: ABD'li şirketle 'hibe' anlaşması siteden kaldırıldı

02:2023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İBB'nin sitesinden kaldırılan hibe anlaşmasına dair haber.
İBB'nin sitesinden kaldırılan hibe anlaşmasına dair haber.

İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasındaki kilit isimler Murat Ongun ile Serdal Taşkın'ın İBB'ye ait mobil uygulamalar vasıtasıyla vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. İstanbulluların tüm trafik verisinin ABD’li USTDA’ya 5 milyon dolar 'hibe' karşılığında açıldığı haberi İBB'nin resmi web sitesinden kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması dosyasına, gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı.

Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyulmuştu.

Bu görüşme, soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'na sorulmuş, "Konuşan kişilerin de kimler olduğu belli değil" demişti.

İBB delilleri siliyor

Ongun ile Taşkın'ın bu ses kaydının kamuoyuna yansıması üzerine, İstanbulluların tüm trafik verisinin ABD’li USTDA’ya 5 milyon dolar “hibe” karşılığında açıldığı haberi İBB'nin resmi web sitesinden kaldırıldı.
Sitede kaldırılmadan önce anlaşmaya ilişkin duyuru şu ifadelerle yapılmıştı:

"İBB, Başakşehir’deki “Veri Merkezi”nin bir benzerini, kentin Anadolu yakasında da kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda, ABD Kalkınma Bankası (USTDA) ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı. Kentlerin yeni nesil teknolojiler ile çağa ayak uydurma zorunluluklarının bulunduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un sorunlarına yenilikçi, katılımcı, veri odaklı teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmeyi ve var olan mevcut hizmetlerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi. İBB ve USTDA arasında, 22 Eylül 2019’da da “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi”nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı."




#İBB
#Murat Ongun
#Serdal Taşkın
#ABD
#USTDA

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