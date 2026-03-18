Kriz çıkaran olmayınca savunmalar alındı

Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonu için alınan ilave tedbirler sonuç verdi. Duruşmaya, tutuklu sanıkların sadece birinci dereceden birer yakını izleyici olarak alınırken, tutuksuz sanıkların yakınlarının salona girişine izin verilmedi. Salona CHP'den 10, HDP'den 3 isim alındı. Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Gül Çiftçi, Özgür Çelik, Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Taşkın, Engin Altay, Suat Özçağdaş ve Mühip Kahlo CHP adına duruşmaya izin verilenlerden olurken, Ali Can Önlü, Sezai Temelli ile Celal Fırat da HDP heyetinde yer aldı. Duruşma başladığı dakikalarda İBB Başkanvekili Nuri Aydın ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal salona girmek istedi ancak jandarma izin vermedi. Kriz çıkaran olmayınca savunmalar hızlıca alınabildi. Koca 5 günde 3 kişi savunma yapabilirken, sadece dün 5 kişi mahkemede savunma yaptı. Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ek savunma yaparken, Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı ile iş insanları Ali Üner, Evren Şirolu ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın da savunması tamamlandı. Duruşmaya bugün devam edilecek.