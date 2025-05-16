Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kurban Bayramı öncesi 25 mahalle 15 köyde karantina: Pazarlar kapatıldı

Kurban Bayramı öncesi 25 mahalle 15 köyde karantina: Pazarlar kapatıldı

09:3116/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görünen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarının kapatıldığını duyurdu
Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görünen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarının kapatıldığını duyurdu

Kastamonu'nun Tosya ilçe genelinde karantina uygulanmaya başladı. Karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır.

Tosya İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçede görünen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarının kapatıldığını duyuruldu. İlçe genelinde şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulandığının ifade edildiği açıklamada, "İlçemiz Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir yetiştiricimizin işletmesine hastalık şikayeti üzerine giden serbest veteriner hekim tarafından kurumumuza şap şüpheli bir hayvan olduğu ihbarı gelmesi üzerine 14 Mayıs'ta işletmeye gidildi.



Söz konusu işletmedeki hayvanda şağ hastalığı belirtilerini açık bir şekilde gören resmi veteriner hekimler tarafından numune alma işlemi sonrası gerekli idari ve fenni işlemler başlatılmıştır. Hastalıklı hayvanı, hayvan satıcısından 3 hafta önce aldığını söyleyen vatandaş, hayvanın il dışından geldiğini söylemiştir. Karantina uygulaması kapsamında mevcut Tosya Hayvan Pazarı hastalık sönüşüne kadar kapalı kalacaktır. Ayrıca karantina 25 merkez mahalle ile 15 köyü kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.



#şap hastalığı
#kastamonu
#karantina
#kurban bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi