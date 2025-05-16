Meteoroloji'den iki il için fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Muğla ve Uşak'ta bugün sabah saatlerinden itibaren başlayacak fırtına nedeniyle vatandaşların duyarlı olması istendi.
Uşak Valiliği 16 Mayıs günü il genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı.
Uşak Valiliğince yayımlanan açıklamada ise;
"Yapılan son değerlendirmelere göre 16.05.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli), güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-80 km/saat) etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
ifadeleri kullanıldı.
Muğla'dan yapılan uyarıda,
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.05.2025 (Cuma) günü sabah saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80km/saat) batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) beklenmektedir. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.
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