Meteoroloji'den iki il için fırtına uyarısı

"Yapılan son değerlendirmelere göre 16.05.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli), güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-80 km/saat) etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"