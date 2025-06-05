Kurbanda doğru bıçak hayati önemde

1879’da kurulan kesici el aletleri firmasını bugün 5’nci kuşağın temsil ettiğini anlatan Pirge, “Şirketin temelleri Bursa’ya göç eden Mehmet Usta’nın küçük atölyesinde atıldı. O yıllarda her bıçak elde tek tek işlenir, ustalıkla şekillendirilirmiş. Mehmet Usta’nın işine duyduğu saygı ve kaliteye gösterdiği özen, ürettiği bıçakların kısa sürede çevresinde güvenle anılmasını sağlamış. Bugün hâlâ şirketimizin ruhunu taşıyan bu yaklaşım, kuşaktan kuşağa aktarılan en kıymetli miraslarımızdan. Biz de bugün, bu köklü geçmişi koruyarak geleceğe en doğru şekilde taşımaya çalışıyoruz. Bu mirası, 146 yıldır çağın gerekliliklerine ayak uyduran teknolojik yatırımlarla buluşturuyor, el işçiliğiyle yüksek teknolojiyi bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.