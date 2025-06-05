Kurbanda doğru bıçak hayati önemde

Kurban keserken yaralanmaların yaşanmaması için doğru bıçak seçimi hayati önem taşıyor. Ergonomik sap yapısına sahip, kaymayan ve uzun süre keskinliğini koruyan modellerin kurban kesiminde önemli olduğunu belirten Pirge Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge, “Kurban keserken farklı bıçak türleri kullanıldığında kesim kolaylaşırken, et israfı da önleniyor. Bu nedenle doğru formda ve doğru çelik yapısına sahip bıçakları öneriyoruz” dedi.
Kurban ibadetini yerine getirirken, acemi kasaplar sık sık yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bayram sürecinde bu riski en aza indirmenin yolu ise doğru bıçak kullanımından geçiyor. Kurban etinin derisini yüzme, et parçalama, kemik sıyırma gibi farklı işlemleri için farklı bıçak tipleri kullanmak gerekebiliyor.
Bu sayede et israfının da engellendiğini belirten Pirge Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge, “Bu nedenle tek bir bıçakla tüm süreci tamamlamaya çalışmak yerine, doğru formda ve doğru çelik yapısına sahip bıçakları tercih etmeyi öneriyoruz” dedi.
GÜVENLİK ÖN PLANDA OLMALI
Kurban Bayramı’nda vatandaşların bıçaklara olan ilgisinin arttığını ifade eden Pirge, “Kurban bıçakları, keskinlik ve dayanıklılığın yanı sıra ergonomi ve güvenlik açısından da bu özelliklere sahip olmalı. Ürünlerde yüksek karbonlu, paslanmaya karşı dirençli özel çelikler kullanılmalı. Sap tasarımında ise kaymayı önleyen, elde rahat tutuş sağlayan materyaller tercih edilmeli. Böylece uzun süreli ve kontrollü kesimlerde hem performans hem de kullanıcı güvenliği ön planda tutuluyor” değerlendirmesi yaptı.
146 yıldır bıçak üretiyorlar
- 1879’da kurulan kesici el aletleri firmasını bugün 5’nci kuşağın temsil ettiğini anlatan Pirge, “Şirketin temelleri Bursa’ya göç eden Mehmet Usta’nın küçük atölyesinde atıldı. O yıllarda her bıçak elde tek tek işlenir, ustalıkla şekillendirilirmiş. Mehmet Usta’nın işine duyduğu saygı ve kaliteye gösterdiği özen, ürettiği bıçakların kısa sürede çevresinde güvenle anılmasını sağlamış. Bugün hâlâ şirketimizin ruhunu taşıyan bu yaklaşım, kuşaktan kuşağa aktarılan en kıymetli miraslarımızdan. Biz de bugün, bu köklü geçmişi koruyarak geleceğe en doğru şekilde taşımaya çalışıyoruz. Bu mirası, 146 yıldır çağın gerekliliklerine ayak uyduran teknolojik yatırımlarla buluşturuyor, el işçiliğiyle yüksek teknolojiyi bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.