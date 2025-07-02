Küstah karikatür açık bir kışkırtma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Leman dergisindeki karikatürün mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtma olduğunu söyledi.

172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, hem CHP’yi eleştirdi hem de Leman dergisindeki alçakça karikatüre tepki gösterdi. Ana muhalefet partisinde yaşanan gelişmeleri milletin ibretle izlediğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: “Parti içi kavgadan, didişmeden başlarını dahi kaldıramıyorlar.”





DÜŞENİ YEMEK CHP GELENEĞİ

“Daha 2 sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına bugün en ağır hakaretleri etmekte hiçbir beis görmüyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla düşeni yemek bir CHP geleneği. CHP’de süregiden iç savaş tabii ki CHP’nin iç meselesidir. Kimin kime ne dediği, hangi ithamlarda bulunduğu, hangi hakaretleri ettiği, CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri Kurultay tartışmaları da yine CHP’nin iç sorunudur.”





BU DAVANIN TARAFI OLMAYIZ

Yargıya taşınan davanın tüm tarafların CHP’lilerden oluştuğuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Şikâyet eden de ‘Mağdur oldum’ diyen de bunlar. Bu kavganın, bu bilek güreşinin hiçbir yerinde biz yokuz. Eğer konuyla ilgili suçlayacak birilerini arıyorlarsa, AK Parti’ye veya bize değil, gitsinler eski ve yeni yol arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin isimlerinin yazılı olduğuna baksınlar. Biz bugüne kadar bu kavganın, bu rekabetin, bu meydan muharebesinin tarafı olmadık, bundan sonra da olmayacağız.”





SİYASİ KIBLELERİ ŞAŞTI

“Yolu adliyeye düşen herkes gibi, CHP’liler de mahkemede kozlarını paylaşır, delillerini sunar, savunmalarını yapar. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı da en doğru, en isabetli kararı verir. Nihayetinde şeriatın kestiği parmak acımaz. Yargı mensuplarına parmak sallamak, yargı kararını tanımayız demek, mahkemeler üzerinde baskı kurmak kimsenin hakkı da haddi de değildir. CHP’nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır.”





ASLA KABUL EDİLEMEZ

Leman dergisinde yer alan çizimlere ilişkin konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Peygamberimiz'i her şeyden, herkesten çok sevmeyi, ona hürmet etmeyi, son nefesimize kadar onun kutlu yolundan yürümeyi inancımızın ve imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Bu milletin değerlerinden yoksun, kimi edep ve adap bilmez ahlaksızlıkların Resulü Ekrem Efendimiz'e yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez.”





HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

“Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Nitekim bu nefret suçuyla ilgili emniyetimiz ve yargımız hemen harekete geçmiş, bahse konu dergi toplatılmış, gerekli süreçler başlatılmıştır. Resulullah Efendimiz'e ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir, biz bunun takipçisi olacağız. Biz bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adını olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız.”





SAHİP ÇIKMAK ASLİ GÖREVİMİZ

“Haklıyken haksız konuma düşecek adımlardan herkes uzak durmalıdır. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin verilmemelidir. Yolumuzu aydınlatan, kalplerimizi aşkla, merhametle, şefkatle dolduran Sevgili Peygamberimiz'in aziz hatırasına da emanetine de sahip çıkmak bizim aslı görevimizdir ve biz bunu şeref sayıyoruz. Bu görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, inşallah bundan sonra da en güzel şekilde ifa edeceğiz.”





Kızılcahamam kampı 11-13 Temmuz’da

Düzenli yaptıkları toplantılarla şehirlerin sorunlarına, sıkıntılarına, taleplerine dair hususları ilk elden dinleme imkanı bulduklarını vurgulayan Erdoğan, “Bir AK Parti geleneği olarak yıllardır Türk siyasetinde dikkatle takip edilen Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın 32’ncisini İnşallah 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kızılcahamam kampından inşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek, enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız” dedi.





Koltuk için aday olmadık

AK Partili kadrolar olarak, kavga edenlerden değil, istişare kültürünü ve kardeşlik hukukunu yüceltenlerden olduklarını milletin çok net biçimde gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Birbirinin ayağını kaydıran, birbirine kumpas ve tuzak kuran değil, aynı davaya, aynı ideale gönül veren bir hareketiz, böyle bir teşkilatız. Bakın, bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi, siyasi ikbal hevesimiz bizi bu çatı altında buluşturmadı. Koltuk, makam, unvan için bu görevlere aday olmadık. Milletimize hizmetkarlık yapmak için AK Parti’deyiz. Yaklaşık 24 yıldır bu partiye kibri, tekebbürü, millete tepeden bakmayı yaklaştırmadık. İnşallah, bundan sonra da yaklaştırmayacağız.”





Yaz boyu sahada

Yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceklerini belirten Erdoğan, çok çalışacaklarını, kapı kapı dolaşacaklarını ve vatandaşlarla hemhal olacaklarını söyledi. 2025 yılı yaz aylarında gençlere yönelik çalışmalarla 750 bin gence ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Erdoğan, “Yaz döneminde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da sahaya inecek, son derece önemli çalışmalara imza atacaklar. Hep beraber tam kadro sahada olacağız. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız” ifadelerini kullandı.



