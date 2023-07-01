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Leylekler büyük göçe hazırlanıyor

Binlerce kilometre yol katederek Muş Ovası’na gelen leylekler, büyük göç öncesi yavruları ile ilk kısa uçuşlarını yapmaya başladı. Tarım işiyle uğraşan çiftçiler, leyleklerin çalışırken kendilerine eşlik ettiğini belirtti.

04:00 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Karların erimesi ile birlikte Muş’a gelen leylekler, kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan yavrularını yetiştirerek binlerce kilometre sürecek büyük göçe hazırlıyor. Hasköy ilçesinde bağlı Bövetli, Aşağı Üçdam, Yukarı Üçdam, Umurca, Sarıbahçe, Koç ve Alazlı köylerinde yuvalayan leylekler, uzun göç öncesi uçmayı öğreniyor.

YAVRU LEYLEKLER YUMURTADAN ÇIKIYOR

Tarlada ot biçerken leyleklerde yavruları için yiyecek topladığını söyleyen çiftçi Orhan Subaşı, leylekleri sevdiklerini ifade ederek, “Baharın gelmesi ile birlikte Muş Ovası’na gelen leyleklerin yaptıkları yuvalarda kuluçka sürecinin ardından yavru leylekler yumurtadan çıkıyor. Biz ot biçerken, traktörün arkasına takılarak yavrularını büyütmek için yiyecek topluyorlar. Biz leylekleri sevdiğimiz için karışmıyoruz” şeklinde konuştu.

KİMSE ONLARA ZARAR VERMESİN

Hasköy ilçesine bağlı Bövetli köyünde traktörü ile ot biçen çiftçi İnan Subaşı da, leyleklerin büyük göç öncesi yavrularını uçuşa hazırladıklarını belirterek, “Baharın başlangıcıyla leylekler Muş Ovası’na geliyor. Biz otları biçince yavrularına çekirge, yılan, fare gibi her şeyi toplayıp yavrularına götürüyorlar. Yavrularını böyle büyüterek sonbaharda göçe hazırlanıyorlar. Biz de leylekleri seviyoruz. İsteriz ki kimse onlara zarar vermesin, her zaman Muş Ovası’na gelip gitsinler” dedi.



#Muş Ovası
#Tarım
#Üretim
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