Gündem Maden şehitlerinin komşusu gözyaşlarıyla anlattı Kiminin hanımı hamile kimininki yeni doğdu
BARTIN

Maden şehitlerinin komşusu gözyaşlarıyla anlattı: Kiminin hanımı hamile kimininki yeni doğdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 41 işçi vefat etti. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından maden işçilerinin yakınları olay yerinde zor anlar yaşadı. Hayatını kaybeden işçilerin komşularından Ayşe Yıldız şehit olan işçilere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, "30'lu yaşlarda hepsi. Herkesin yuvası söndü. Benim çocuğum yok ama benim çocuğum gibi onlar da. Kiminin hanımı yeni hamile, kimininki doğdu. Acımız çok büyük. " dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maden şehitlerinin komşusu gözyaşlarıyla anlattı: Kiminin hanımı hamile kimininki yeni doğdu
Bartın/Amasra

Bartın'ın Amasra ilçesi Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde geçtiğimiz gün meydana gelen patlamada 41 işçi vefat etti.

Türkiye'yi yasa boğan facia sonrası maden işçilerinin yakınları olay yerinde zor anlar yaşadı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Hayatını kaybeden işçilerin komşularından Ayşe Yıldız şehit olan işçilere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, "30'lu yaşlarda hepsi. Herkesin yuvası söndü. Benim çocuğum yok ama benim çocuğum gibi onlar da. Kiminin hanımı yeni hamile, kimininki doğdu. Acımız çok büyük. " dedi.

Maden şehitlerinin komşusu gözyaşlarıyla anlattı: Kiminin hanımı hamile kimininki yeni doğdu
OYNAT 00:27
Maden şehitlerinin komşusu gözyaşlarıyla anlattı: Kiminin hanımı hamile kimininki yeni doğdu
Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 40 işçi vefat etti. Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından maden işçilerinin yakınları olay yerinde zor anlar yaşadı. Hayatını kaybeden işçilerin komşularından Ayşe Yıldız şehit olan işçilere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, '30'lu yaşlarda hepsi. Herkesin yuvası söndü. Benim çocuğum yok ama benim çocuğum gibi onlar da. Kiminin hanımı yeni hamile, kimininki doğdu. Acımız çok büyük. ' dedi.


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