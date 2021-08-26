Gündem Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara diyetisyen hizmeti sunuyor
YEREL GÜNDEM

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara diyetisyen hizmeti sunuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde YADES Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için diyetisyen danışmanlığı hayata geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara diyetisyen hizmeti sunuyor.
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen Hizmeti

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklı aktif ve mutlu yaşamlarını devam etmelerine yönelik diyetisyen danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Alanında uzman diyetisyen tarafından, hastalıkların iyileştirilmesi, sağlığın korunması, dengeli ve yeterli beslenerek obezite riskine karşı önlem alabilmek adına düzenli olarak belirli periyotlarla beslenme takibi yapılıyor.

Bu sayede bireylerin kilo kontrolü sağlanarak hastalık derecesinin düşürülmesi, özellikle kas ve kemik sağlığının koruyabilmek adına belirli saat aralıklarında yeterli ve dengeli beslenme gibi hayati önem taşıyan konular, diyetisyenler tarafından vatandaşlara anlayacağı şekilde anlatılarak hayatlarında tatbik edilmesi sağlanıyor.

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