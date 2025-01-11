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Marmara Denizi'nde müsilaj denetimi: 10,3 milyon lira ceza verildi

Marmara Denizi'nde müsilaj denetimi: 10,3 milyon lira ceza verildi

11:2311/01/2025, Cumartesi
DHA
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Bakanlık ekiplerinin Marmara havzasındaki denetimleri sürüyor.
Bakanlık ekiplerinin Marmara havzasındaki denetimleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi havzasında gerçekleştirilen müsilaj denetimlerinde Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürülüyor.



6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.



Ceza verildi

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.



Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekiplerinin Marmara havzasındaki denetimleri sürüyor.



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Marmara Denizi
#Müsilaj

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