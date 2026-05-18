Meclis üyesine iştirakte kadro

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/05/2026, Monday
Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş.’de, belediye meclis üyesi bir kişinin mevzuata aykırı görev aldığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna yansıyan tespitte, iştirakin yönetiminde belediyeyi temsilen bir meclis üyesinin görevlendirildiği belirlendi. Türk Ticaret Kanunu ve Belediye Kanunu’na göre belediyeyi temsil yetkisinin belediye başkanı ile yöneticilik sıfatı taşıyan personelde olduğu, meclis üyelerinin ise karar organı olarak görev yaptığı ifade edildi. Sayıştay, meclis üyelerinin belediye şirketlerini denetleyen ve bu şirketlerle ilgili karar süreçlerinde yer alan kişiler olduğuna dikkat çekti. Aynı kişinin hem yönetimde hem de denetim süreçlerinde görev almasının etik açıdan sorunlu bir tablo oluşturduğu tespitine yer verildi.



