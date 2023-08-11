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Mega ilçelere özel çalışma

AK Parti, yerel seçimler öncesi mega ilçelere odaklandı. Ankara’nın Çankaya, İstanbul’un Kartal, Adana’nın Kozan gibi ilçelerinde nabız yoklanacak. Adaylar özenle seçilecek.

Nur Banu Aras
04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

2024 yerel seçimlerine iddialı hazırlanan AK Parti, büyükşehirlerin ‘mega ilçelerine’ odaklandı. AK Parti daha önce kaybedilen yerleri almak için özel çalışma yapacakken, büyükşehirlerin büyük ilçeleri de partinin radarında olacak. İllerin yanı sıra ilçelerde de özel çalışma yapılacak. Ankara’nın Çankaya, İstanbul’un Kartal, Adana’nın Kozan gibi ilçelerinde nabız yoklanacak. Adaylar özenle seçilecek. AK Parti, yerel seçim çalışmaları için yol haritasını belirledi. İl teşkilatları sahada, yerel seçime yönelik çalışmalarına hız verdi.

922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutularak vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor. 7 Ekim’de yapılacak kongre ve onu takip edecek Kızılcahamam kampının ardından sahada çalışmalar yoğunlaşacak.


TİTİZ ÇALIŞMA

AK Parti’de Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının ikinci haftası yapılması planlanıyor. Adaylar belirlenmeden önce titiz bir çalışma yapılacak.


#politika
#AK Parti
#seçim
#çalışma
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