Mega ilçelere özel çalışma

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları ağustos ayı ile birlikte bir ivme kazanacak. Bir yandan seçmenin nabzını tutmak için çalışmalar yapan AK Parti, diğer taraftan da yerel seçimlerde gösterilecek adaylar için hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.