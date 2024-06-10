Mekke Hastanesi 85 bin hacı adayına hizmet veriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk hacı adayları için hizmet alanlarını her yıl daha da geliştiriyor. Bu yıl sağlık alanında bir dizi yenikler hayata geçirildi. Diyanet Mekke Hastanesi’nin personel sayısı 500’ün üzerine çıkarıldı. 20 farklı branşta hizmet vermeye başladı. Bu sene ilk defa çocuk polikliniği açılırken, çölyak hastası olan hacı adayları da unutulmadı.

85 BİN MUAYENE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane yönetiminden bilgi alan Erbaş, hastanenin 85 bin Türk hacı adayına sağlık hizmeti verdiğini kaydetti. Erbaş, “Mekke ve Medine’yle beraber 500’ün üzerinde doktor, hemşire, hasta bakıcısı ve personelimizle hizmet etmeye gayret ediyoruz” dedi. Diyanet Mekke Hastanesi’nin tam teşekküllü bir hastane olduğuna dikkati çeken Erbaş, “Devletimizin büyüklüğünü burada da göstermiş oluyoruz. Vatandaşlarımıza, hacılarımıza her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

110 YATAK KAPASİTELİ

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Rıdvan Yalçın ise C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde olan hastanede 110 yatak kapasitesi olduğunu ve 20 farklı branşta sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Yalçın “Bu sene bazı yeniliklerimiz oldu. Çocuk polikliniği açtık. Yoğun bakım hizmetimizin kalitesini artırmak için iki tane yoğun bakım uzmanı aldık. Bir de çölyak hastalarımız için diyet yemeği çıkartıyoruz” diye konuştu.

Kafile memnun

Hastanede tedavi gören hastalar Yeni Şafak’a konuştu. Kahramanmaraşlı depremzede Halil Kutolu zatüre tedavisi görüyor. Kutolu, “Biz ilk grup hacı kafilesi ile geldik. Bir an ateşim çıktı, öksürük arttı. Nefes alıp verirken zorlanmalar başladı. Burada anında müdahale ettiler. Şimdi biraz daha iyiyim” dedi.

Nureddin Kenar ise Türkiye’de mide ameliyatı olduğunu belirterek, “Zayıflamıştım, ayaklarım da yere basamaz hale geldi. 17 gündür tedavi görüyorum. Mekke’de bir Türk hastanesinin olması bizim için çok büyük bir şans ve nimet. Bu hastane olmasaydı ben hacılık yapamazdım” dedi.

Ersin Çelik, Ali Erbaş.

Zulmün bitmesi Müslümanların uyanışına bağlı

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze’de devam eden katliam için ''Gazze'deki zulmün son bulması Müslümanların uyanışı ve güçlerini birleştirmesine bağlı'' ifadelerini kullandı. Hac vazifesi için bulunduğu Mekke’den TVNET yayınında Yeni Şafak İnternet Yazıişleri Müdürü Ersin Çelik’in sorularını cevaplayan Erbaş, özetle şunları kaydetti:

* Ülkemiz ne kadar çok güçlenir, birlik ve beraberlik içinde olursa dünya mazlumlarının zulümden kurtulması o kadar hızlanır.

* Hacılarımızın sağlıkları çok önemli. Sağlıkla ilgili bizim hastanemiz var. 505 civarında sağlık personelimiz var burada. Hepsini Türkiye'den getiriyoruz. Uzman doktorlarımız hacılarımıza hizmet ediyorlar.

* Çocukları ile hacca gelen vatandaşlarımız var. Onları bir kafile yaparak burada birleştiriyoruz. Hayatlarında unutamayacakları günleri yaşıyorlar burada. Bir de arkadaşlık kuruyorlar, hacı arkadaşı oluyorlar.







