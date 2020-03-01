Gündem Meteoroloji uyardı Buzlanma ve çığa dikkat
BİTLİS HAKKÂRİ MUŞ VAN

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve çığa dikkat

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve çığa dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesinin genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Haber Merkezi İHA
Meteoroloji buz ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji buz ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Bitlis’te 3, Hakkâri’de 3 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı: İstanbul dahil bir çok ili etkileyecek
GÜNDEM
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı: İstanbul dahil bir çok ili etkileyecek

Kars'ta havaya serpilen kaynar su dondu
FOTOĞRAF 10
Title
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle bölgede göller, çaylar ve araçlar dondu.
Title
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde ise bazı vatandaşlar, soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü.
Title
Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması görsel şölen oluşturdu.
Title
Suyu havaya serpen Elif Kaplan yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, Birazcık dışarıda durunca saçlarımız ve kirpiklerimiz buz tutuyor. Bunun en iyi kanıtlarından biri de havaya attığımız kaynamış suyun donması. Hava çok soğuk yarı yıl tatilini de böyle eğlenceye dönüştürüyoruz. diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kars'ta havaya serpilen kaynar su dondu
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Kars'ta, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.


Eksi 5 derecede can pazarı

Eksi 5 derecede can pazarı

Bot su aldı, yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi.
Kapan-7Karadağ Operasyonu başladı

'Kapan-7
Karadağ Operasyonu' başladı

​İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Şırnak'ta düğmeye bastı.
76 bin kişiAvrupa yolunda

76 bin kişi
Avrupa yolunda

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son rakamı açıkladı.
Ülkede<br>alarma geçildi

Ülkede
alarma geçildi

​ABD'de panik: İlk ölüm gerçekleşti, yeni vakalar görülüyor.
Döverek Türkiye'ye gönderdiler

Döverek Türkiye'ye gönderdiler

​Yunan askerleri botla ülkeye geçen 2 göçmeni darp etti.
Esed'e 9 yılın<br>en ağır darbesi

Esed'e 9 yılın
en ağır darbesi

​Yüzlerce hedef imha edildi, 2 binden fazla kayıp var.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
Virüs hızla yayılıyor

Virüs hızla yayılıyor

​Salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi daha hayatını kaybetti.
'Türkler hiç acımıyor'

'Türkler hiç acımıyor'

​Rus gazeteci İdlib'de SİHA'ların etkisini anlatıyor...
Önümüzden çekil

Önümüzden çekil

​Bizi buna zorladılar, sonuçlarına katlanacaklar.
O adam<br>benim babam!

O adam
benim babam!

​Şehit Selman Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu yürekleri dağladı.
Atina krizde

Atina krizde

​Avrupa'ya akın eden mülteciler Yunanistan'ı teyakkuza geçirdi.
Almanya'da<br>evlat nöbeti

Almanya'da
evlat nöbeti

​PKK'nın kaçırdığı kızı için mücadelesini sürdürüyor.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakanı Akar ve komutanlar sınırda.
Virüsün faturası<br>1 trilyon dolar

Virüsün faturası
1 trilyon dolar

​Borsalar eriyor, 5 milyon şirket risk altında.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Erdoğan, Suriye ile ilgili Ruhani, Macron ve Michel ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.