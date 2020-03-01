Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve çığa dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Bitlis’te 3, Hakkâri’de 3 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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