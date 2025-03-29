Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.