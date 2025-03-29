Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan

na göre, Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Sivas çevreleri ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Erzincan ile Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.