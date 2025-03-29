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Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:5729/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden çok sayıda ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
na göre, Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Sivas çevreleri ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Erzincan ile Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Doğu Akdeniz
#Meteoroloji
#Doğu Anadolu

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