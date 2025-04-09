Metin Yıldız Gezi kalkışmasında Ayşe Barım'ın rolüne dikkat çekerek tepki gösterdi: 'En çok bağıranlar padişah oldu'

Oradaydım. Birisi tam bir aktör gibi bağırıyordu. 'Bir daha sizin dizilerinizde oynamayacağım. Bir daha sizin satılmış penguenli kanallarınızda çıkmayacağım' Çok bağırdı. Oradaydım onu alkışladım. Başka bir aktör bağırdı. 'Dizi süreleri çok uzun yazarlar çocuklarını göremiyor' Oradaydım, onu da alkışladılar ben de alkışladım. Diğer aktör durur mu yapıştırdı cevabı. 'Set emekçileri çok zor şartlarda çalışıyor' Ben de alkışladım. Kadın aktrist de bağırdı. 'Telif Hakları Yasası çıkmalı' Daha çok alkışşş. Ben de alkışladım. Sonra bi baktık o en çok bağıran iki ay sonra dizilerdeki yerini aldı. Sadece Gezi'den iki ay sonra çıkmam dediği her yere çıktı bir daha da oradan çıkmadı. Sonra bağıran adam aktör gitti padişah oldu. Sonra kadın aktrist gitti kraliçe oldu. Sonra hepsi gitti en güzel yerden izlemeye başladılar dizileri. Televizyonun içinden. Hem de sıcak karavanlarında, hem de klimalı, hem de pek havalı, hem de Ayşe Barım’lı.