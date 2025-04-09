Metin Yıldız Gezi kalkışmasında Ayşe Barım'ın rolüne dikkat çekerek tepki gösterdi: 'En çok bağıranlar padişah oldu'

Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği gerekçesiyle muhalif kesimden sert tepkiler alan oyuncu Metin Yıldız, bu kez Gezi Parkı olaylarına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. O dönem ünlülerin, Ayşe Barım'ın koruması altında olduğunu ifade eden Yıldız, en önde slogan atan birçok ismin bugün dizilerde başrol oynadığını belirtti.
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonucunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek için CHP tarafından başlatılan boykot çağrısı, kısa sürede sert tepkilere sahne oldu. Kampanyaya katılmayan sanatçılar, sosyal medyada yoğun eleştiri ve hedef göstermelerle karşı karşıya kaldı.
Tepkisiz kaldı diye linç edildi
Bir dönem Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden olduğunu söyleyen oyuncu Metin Yıldız, boykot kampanyasına karşı sessiz kalması nedeniyle eleştirilen ünlüler arasındaki yerini aldı.
Günler sonra sessizliğini bozdu
2014 yılında İmamoğlu ile katıldığı bir etkinlikteki fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokulan Yıldız, 'neden destek vermiyorsun' eleştirilerine günler sonra yanıt verdi.
2014'te kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız,
"Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyen, soran olursa; çok yoğunum"
dedi.
Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı
Açıklamaları tüm kesimler tarafından takip edilen Metin Yıldız bu kez Gezi Parkı olaylarında yaşananları anlattı.
Oraya gelen ünlülerin Ayşe Barım tarafından organize edildiğini söyleyen Yıldız, en önde bağıranların dizilerde başrollere geldiklerini belirtti.
Gezen tavuk gibi ortada kaldıklarını söyleyen Yıldız, "Ben, Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler, gençlere yeni yüzlere asla fırsat vermiyorlar diye bağırmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
"Fırsatı kaçırmayan tedirgin artistler..."
Metin Yıldız açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Merhaba Arkadaşlar. Bu gün Geziyi konuşacağız. Gezici sanatçılar vardı şimdi çıtları çıkmıyor. Neden? Ayşe Barım hakkında konuşmuyorlar hiç tek kelime yok. Neden? Korkuyorlar mı? Hayır onlar korkusuzdur. Bir gün gür çıkacak sesleri. Ne zaman? Seslerini çıkarabilecekleri konforlu bir alan bulduklarında. Bunlar kolkola omuz omuza verdiklerinde birbirlerinden cesaret alan o günün koşullarında kendilerini kahraman zanneden halka yaranmak için ellerine geçen bu fırsatı kaçırmayan tedirgin artistlerdi. Ellerinde megafon vardı. Bir de telefon. Karşılarında kamera.
"Bağıranlar padişah oldu"
Oradaydım. Birisi tam bir aktör gibi bağırıyordu. 'Bir daha sizin dizilerinizde oynamayacağım. Bir daha sizin satılmış penguenli kanallarınızda çıkmayacağım' Çok bağırdı. Oradaydım onu alkışladım. Başka bir aktör bağırdı. 'Dizi süreleri çok uzun yazarlar çocuklarını göremiyor' Oradaydım, onu da alkışladılar ben de alkışladım. Diğer aktör durur mu yapıştırdı cevabı. 'Set emekçileri çok zor şartlarda çalışıyor' Ben de alkışladım. Kadın aktrist de bağırdı. 'Telif Hakları Yasası çıkmalı' Daha çok alkışşş. Ben de alkışladım. Sonra bi baktık o en çok bağıran iki ay sonra dizilerdeki yerini aldı. Sadece Gezi'den iki ay sonra çıkmam dediği her yere çıktı bir daha da oradan çıkmadı. Sonra bağıran adam aktör gitti padişah oldu. Sonra kadın aktrist gitti kraliçe oldu. Sonra hepsi gitti en güzel yerden izlemeye başladılar dizileri. Televizyonun içinden. Hem de sıcak karavanlarında, hem de klimalı, hem de pek havalı, hem de Ayşe Barım’lı.
"Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler"
Bi baktım alkışlayacak kimse kalmadı etrafta. Ben bağırdım bu sefer nerdesiniz artizler diye. Bi baktım alkışlayan yok, hepsi gitmiş. Arkamdan birileri bağırıyor; seni Gezici seni. Gezen tavuk gibi kaldık ortada. Dizi süreleri yine uzun. Set emekçileri yine yorgun. Yazarlar çocuklarından yine kopuk. Telif hakları yasasından bahseden yok. E ne oldu şimdi. Ne mi oldu ; kimin kayığına binerse onun küreğini çekenler (sözde) kazandı. Ama bir gün yine bağıracaklar. Birileri onları yine bağırtacak.. Ben, Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler, gençlere yeni yüzlere asla fırsat vermiyorlar diye bağırmaya devam edeceğim. Siz başka bir yerde bağıracaksınız. Yedirtmeyiz diye. Yemezler. Ben orada olmayacağım. Alkışlamayacağım..
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